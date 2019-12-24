Кабмін збільшив соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю



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Окрім цього на 30% на кожну дитину зросте грошове забезпечення для батьків-вихователів і прийомних батьків

Кабінет міністрів України збільшив соціальну допомогу для дітей-сиріт на понад 1000 гривень та для дітей з інвалідністю на понад 3000 гривень на місяць.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 24 грудня, повідомив прем’єрміністр України Олексій Гончарук у Telegram.

Розмір допомоги зросте на одну людину:

на понад 1000 грн/міс (з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів) для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

на понад 3000 грн/міс (з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів) для дітей з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

Окрім цього на 30% на кожну дитину зросте грошове забезпечення для батьків-вихователів і прийомних батьків.

Також нагадаємо, що уряд спростив перетин межі Херсонщини з Кримом для дітей віком від 14 до 16 років.

Так, якщо діти навчаються на території материкової України, то зможуть самостійно перетинати КПВВ:

за наявності паспорта України (ID картки) або закордонного паспорта громадянина України;