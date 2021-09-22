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    В українських школах запровадять нову посаду: працюватимуть вихователі безпеки

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    Це будуть вихователі, які пройдуть навчання у МВС - В українських школах запровадять нову посаду: працюватимуть вихователі безпеки
    Це будуть вихователі, які пройдуть навчання у МВС
    Фото Нацполіції

    МВС України запускає новий проєкт для шкіл

    В Україні в школах з'являться спеціальні вихователі безпеки, які будуть постійно перебувати в навчальних закладах і стануть сполучною ланкою між поліцейськими офіцерами та батьками, учнями та адміністрацією шкіл. Про це 21 вересня розповіла заступниця голови МВС Катерина Павліченко в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

    Нововведення впроваджується в рамках проєкту «Безпечне дитинство», спрямоване «на створення безпечного середовища для дітей, захисту їх прав і законних інтересів».

    Річ у тому, що з початку цього року в Україні було зареєстровано майже три тисячі кримінальних правопорушень, скоєних або дітьми, або з їхньою участю. При цьому кількість злочинів проти самих дітей – така ж.

    Павліченко також зазначила, що міністерство планує посилювати і збільшувати поліцейську присутність у школах.

    Що робитимуть вихователі безпеки в школах

    «Це будуть не поліцейські, а вихователі, які пройдуть відповідний відбір і навчання на базі навчальних закладів системи МВС. Вони будуть розуміти специфіку роботи з дітьми, орієнтуватися в тих проблемах, які сьогодні є, в тому числі в законодавчій площині, а також орієнтуватися на міжнародні практики», – пояснила заступниця голови МВС.

    Такі вихователі будуть передавати «копам» інформацію, що вимагає реагування, і працюватимуть «у тісному контакті» з правоохоронцями для створення безпечного середовища в школі.

    Павличенко додала, що якщо школи невеликі та розташовані поруч, то на кілька навчальних закладів може бути один вихователь безпеки.

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    Теги: МВС школа навчання вихователь Катерина Павліченко
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    В українських школах запровадять нову посаду: працюватимуть вихователі безпеки