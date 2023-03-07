«Ментальна прірва». Ніцой пояснила, чому пішла війною проти Міністерства освіти та науки

Міністерство освіти і науки України відмовляється визнавати значний вплив російської культури

Активісти та громадські діячі 3 березня влаштували пікет біля Міністерства освіти та науки України з метою визнати і зменшити вплив російської мови та культури в освітній та культурній сферах. Проте почутими пікетувальники так і не були. Про це повідомляє одна з учасників мітингу, письменниця та активістка Лариса Ніцой на своїй сторінці у Facebook.

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Як зазначає Ніцой, керівництво міністерства відмовляється чути думку соціуму щодо недоцільності вивчення російської літератури у навчальних закладах, необхідності моніторингу використання російської мови у школах та вишах, а також контролю над роботою викладацьких колективів на окупованих територіях.

«Наше міністерство освіти у нас під носом:

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1. Не збирається вилучати російську літературу з освітніх програм. Нагадаю, в сусідніх країнах московських письменників учні в школах не вчать. А ми вчимо літературу вбивць. І будемо вчити далі.

2. Міністерство не буде моніторити ситуацію з московською мовою в школах на уроках і на перервах. Воно вважає, що все йде по плану. Звідки взялася така армія зросійщених дітей переселенців, які не можуть до купи на уроках зліпити два українських слова – віртуальний помічник Яна не розуміє, про що мова.

3. Міністерство не буде моніторити ситуацію з мовою у вишах. Віртуальний помічник Яна вважає, що там усе ок. На питання, якщо все ок, чому тоді в Україні піднялася така хвиля збурення, коли Києво-Могилянська Академія оголосила правило не спілкуватися московською і на перервах у стінах академії – керівники МОНу голосом віртуального помічника Яни сказали «Слава ЗСУ».

4. Міністерство не збирається будувати україноцентричну освіту в Україні – вони орієнтуються на англійську мову і європейський світогляд. Отже, якщо раніше в освіті орієнтувалися на московський світогляд, то й тепер на український орієнтуватися не збираються.

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5. Міністерство не розбиралося і не працювало над кадровими та методологічними помилками, чому руками вчителів проводяться на окупованих територіях референдуми чи перехід цілими шкільними колективами на московські освітні програми. Голосом віртуального помічника Яни міністерські керОвніки кажуть, щоб ми не вигадували, таких учителів мізерний відсоток», – зазначає Лариса Ніцой.

Активістка наголошує на необхідності україноцентричної орієнтації української освіти, а не європейської, як її намагається створити міністерство. Ніцой закликала не забувати своє коріння, плекати українське і протистояти подальшому просуванню російського в маси.

Нагадаємо, раніше МОН відмовилося друкувати підручники з російської мови для школярів, проте у деяких школах учні продовжують вивчати цей предмет.