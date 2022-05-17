Випускники складатимуть мультитест у Києві та ще 20 областях

Наразі неможливо провести мультитест у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській областях і АР Крим

З міркувань безпеки назв населених пунктів, де відбудуться тестування, не оприлюднюють

Міністерство освіти і науки затвердило перелік населених пунктів, у яких буде сформовано попередню мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення національного мультипредметного тесту. Відповідний наказ підписав міністр Сергій Шкарлет.

Перелік населених пунктів, у яких безпекова ситуація дозволяє провести тест, визначено обласними військовими адміністраціями на запит МОН.

Попередньо заплановано, що тестування проходитиме у 20 областях України та Києві. Наразі неможливо провести мультитест у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській областях і АР Крим. Учасники, які не зможуть дістатися до місць проведення основної сесії іспиту, зможуть подати заявки для участі в додатковій або спеціальній сесіях тестування.

З міркувань безпеки назв населених пунктів, де відбудуться тестування, не оприлюднюють. Однак учасники на своїх інформаційних сторінках з 20 травня до 7 червня включно матимуть змогу підтвердити бажання взяти участь у мультитесті і вибрати з наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт.

МОН закликає якнайуважніше поставитися до вибору населеного пункту, адже ця інформація дозволить продовжити роботу з формування мережі тимчасових екзаменаційних центрів.

Відтак МОН та Український центр оцінювання якості освіти закликають вступників, батьків та освітян із розумінням поставитися до того, що до екзаменаційних центрів потрібно буде діставатися.

Невдовзі МОН затвердить перелік країн і міст Європи, де мультитест зможуть пройти учасники, які змушені були виїхати за межі України.

Раніше Міносвіти затвердило дати національного мультипредметного тесту.

Нагадаємо, Шкарлет повідомляв, що високотехнологічні та робітничі спеціальності будуть в пріоритеті при розподілі бюджетних місць 2022 року. Держава ініціює замовлення спеціалістів, які допоможуть відбудувати країну.

Крім того, Міносвіти презентувало умови вступної кампанії до вишів 2022 року.

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