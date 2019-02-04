Замголови комітету спорту Міносвіти не зміг відповісти, чи поїде Україна на Універсіаду в Росію

Міністерство освіти підтримує інтригу - поїде українська команда до Красноярська чи ні? Сегодня

Володимир Артамонов знітився, відповідаючи на питання про поїздку українських спортсменів до Красноярська

Питання участі студентської збірної України у Всесвітній універсіаді в Красноярську (Російська Федерація) залишається відкритим. Як відомо, сьогодні російські ЗМІ, посилаючись на першого заступника міністра у справах молоді і спорту України Ігоря Гоцула, повідомили, що українська команда змагання бойкотуватиме. Однак невдовзі Міністерство у справах молоді і спорту поширило заяву про те, що пан Гоцул коментарів на цю тему не давав взагалі. Ні російським, ні будь-яким іншим ЗМІ.

«Остаточне рішення знаходиться у межах компетенції Міністерства освіти та науки, а точніше – у межах компетенції Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України», - йшлося в заяві.

Спроби порозмовляти з керівником Комітету Вадимом Стеценком виявилися безуспішними. Дзвінки на мобільний чиновник іґнорує. Секретар, яка відповіла на дзвінок за робочим номером, повідомила, що «Вадим Григорович у відрядженні». Натомість вдалося порозмовляти з заступником голови Володимиром Артамоновим.

Пан Артамонов відразу сказав, що не читав вкладеної в уста панові Гоцулу цитати з російських ЗМІ.

- Справа в тому, що Міністерство освіти і науки вже висловлювало позицію з цього приводу (участі збірної України у Всесвітній універсіаді-2019 – прим.).

- Де ця позиція була висловлена? У публічному просторі нічого схожого зустрічати не доводилося.

- Я не чув, щоб хтось коментував. Вона була в листі там… Також були певні запити до Міністерства… Можливо, хтось вам може прокоментувати. Але, напевно, не в моїй компетенції давати такі коментарі.

- Коротке питання: чи буде збірна України брати участь у зимовій Універсіаді-2019?

- (після 15-секундної паузи). Дивіться… Цього заходу взагалі немає в календарному плані.

- Це означає, що Україна не відправляє команди на зимову Універсіаду?

- Давайте так, щоб не було… Потім ці мої слова будуть використані?

- Звичайно.

- Пропоную звернутися до нас із запитом, щоб була змога не так сходу відповісти, а підняти відповідні документи.

- Зачекайте. До старту Універсіади, запланованого на 2 березня, залишається менше місяця. Команда – це не менше ста осіб, включаючи спортсменів, тренерів, медиків, адмінперсонал. Участь у таких змаганнях не планується спонтанно. У такий період мають бути вирішені найменші організаційні деталі.

- Ви все правильно кажете. Але ліпше ми відповімо вам письмово.

P.S. Сподіваємося, що відповідь на запит «Главкома» надійде.

Іван Вербицький, «Главком»