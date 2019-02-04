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    Замголови комітету спорту Міносвіти не зміг відповісти, чи поїде Україна на Універсіаду в Росію

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Міністерство освіти підтримує інтригу - поїде українська команда до Красноярська чи ні? - Замголови комітету спорту Міносвіти не зміг відповісти, чи поїде Україна на Універсіаду в Росію
    Міністерство освіти підтримує інтригу - поїде українська команда до Красноярська чи ні?
    Сегодня

    Володимир Артамонов знітився, відповідаючи на питання про поїздку українських спортсменів до Красноярська

    Питання участі студентської збірної України у Всесвітній універсіаді в Красноярську (Російська Федерація) залишається відкритим. Як відомо, сьогодні російські ЗМІ, посилаючись на першого заступника міністра у справах молоді і спорту України Ігоря Гоцула, повідомили, що українська команда змагання бойкотуватиме. Однак невдовзі Міністерство у справах молоді і спорту поширило заяву про те, що пан Гоцул коментарів на цю тему не давав взагалі. Ні російським, ні будь-яким іншим ЗМІ.

    «Остаточне рішення знаходиться у межах компетенції Міністерства освіти та науки, а точніше – у межах компетенції Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України», - йшлося в заяві.

    Спроби порозмовляти з керівником Комітету Вадимом Стеценком виявилися безуспішними. Дзвінки на мобільний чиновник іґнорує. Секретар, яка відповіла на дзвінок за робочим номером, повідомила, що «Вадим Григорович у відрядженні». Натомість вдалося порозмовляти з заступником голови Володимиром Артамоновим.

    Пан Артамонов відразу сказав, що не читав вкладеної в уста панові Гоцулу цитати з російських ЗМІ.

    - Справа в тому, що Міністерство освіти і науки вже висловлювало позицію з цього приводу (участі збірної України у Всесвітній універсіаді-2019прим.).

    - Де ця позиція була висловлена? У публічному просторі нічого схожого зустрічати не доводилося.

    - Я не чув, щоб хтось коментував. Вона була в листі там… Також були певні запити до Міністерства… Можливо, хтось вам може прокоментувати. Але, напевно, не в моїй компетенції давати такі коментарі.

    - Коротке питання: чи буде збірна України брати участь у зимовій Універсіаді-2019?

    - (після 15-секундної паузи). Дивіться… Цього заходу взагалі немає в календарному плані.

    - Це означає, що Україна не відправляє команди на зимову Універсіаду?

    - Давайте так, щоб не було… Потім ці мої слова будуть використані?

    - Звичайно.

    - Пропоную звернутися до нас із запитом, щоб була змога не так сходу відповісти, а підняти відповідні документи.

    - Зачекайте. До старту Універсіади, запланованого на 2 березня, залишається менше місяця. Команда – це не менше ста осіб, включаючи спортсменів, тренерів, медиків, адмінперсонал. Участь у таких змаганнях не планується спонтанно. У такий період мають бути вирішені найменші організаційні деталі.

    - Ви все правильно кажете. Але ліпше ми відповімо вам письмово.

    P.S. Сподіваємося, що відповідь на запит «Главкома» надійде.

    Іван Вербицький, «Главком»

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    Міністерство освіти і науки
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