Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прикордонники затримали на Закарпатті російського дезертира, який тікав в Україну

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Прикордонники затримали на Закарпатті російського дезертира, який тікав в Україну
Чоловіка затримали приблизно за 400 метрів від державного кордону України
фото: Державна прикордонна служба України

24-річний громадянин РФ намагався незаконно перетнути український кордон зі Словаччини

Прикордонники затримали на Закарпатті громадянина Росії, який незаконно намагався потрапити на територію України зі Словаччини. Чоловік виявився військовослужбовцем російської армії, який самовільно залишив військову частину. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, пише «Главком». 

Порушника виявили неподалік українсько-словацького кордону. Він рухався пішки в напрямку України та намагався незаконно перетнути державний кордон. Затриманим виявився 24-річний громадянин РФ. Під час перевірки прикордонники встановили, що він є військовослужбовцем російської армії та дезертирував із військової частини.

Затриманий на Закарпатті російський дезертир
Затриманий на Закарпатті російський дезертир
фото: ДПСУ

Чоловіка затримали приблизно за 400 метрів від державного кордону України. Наразі з ним працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини його перебування на Закарпатті та спроби незаконного перетину кордону.

За фактом порушення прикордонного законодавства правоохоронці проводять перевірку та вирішують питання щодо подальших процесуальних дій.

Варто нагадати, що Вірменія не перешкоджатиме в'їзду громадян Росії, які намагатимуться залишити країну у разі оголошення нової хвилі мобілізації, та готова надати їм необхідне сприяння. Про це заявив секретар Ради безпеки Вірменії Ален Сімонян, наголосивши, що прикордонники не ставитимуть визискувальних запитань про мету візиту. 

Читайте також:

Теги: Закарпаття Україна війна Держприкордонслужба прикордонники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Момент знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал у червні 2026 року
Сили оборони уразили залізничний міст та об’єкт розвідки росіян у Криму
Сьогодні, 13:38
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 325 танків
Втрати ворога станом на 4 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
4 вересня, 07:08
Компанія Varus зазначила, що вже працює над відновленням постачання
Окупанти вдруге атакували склад Varus: компанія попередила про перебої з постачанням
31 серпня, 13:32
Олексію Телефусу назавжди 31 рік
Аеророзвідник Третього армійського корпусу поліг на Харківщині. Згадаймо Олексія Телефуса
31 серпня, 09:00
Воно виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів реактивних систем залпового вогню
ЗСУ уразили важливий військовий завод у РФ: Генштаб повідомив деталі
24 серпня, 13:29
Фон дер Ляєн показала символічне відео напередодні Дня Незалежності України
Український прапор замайорів у самому серці Європейського Союзу (відео)
22 серпня, 13:52
Унаслідок атаки виникли пожежі
Окупанти пошкодили цивільне судно на Одещині: постраждали люди
17 серпня, 09:29
Нафта вже не врятує російський бюджет від важкого серпня
Все гірше, ніж думає Путін. Бюджет РФ чекає важкий серпень
11 серпня, 13:53
Окремо президенти обговорили виклики прийдешньої зими
Зеленський розповів, про що домовився з Вучичем
8 серпня, 15:23

Події в Україні

Прикордонники затримали на Закарпатті російського дезертира, який тікав в Україну
Прикордонники затримали на Закарпатті російського дезертира, який тікав в Україну
Лавров заявив про готовність Росії до переговорів, але висунув умову
Лавров заявив про готовність Росії до переговорів, але висунув умову
Розвідка уразила російський літак у Криму (відео)
Розвідка уразила російський літак у Криму (відео)
Кількість постраждалих через удар РФ по Запоріжжю зросла (фото, відео)
Кількість постраждалих через удар РФ по Запоріжжю зросла (фото, відео)
Розвідка повідомила, скільки років Росія ще зможе вести війну
Розвідка повідомила, скільки років Росія ще зможе вести війну
Кремль назвав «домовленості» зі США, які залишаться в основі мирних переговорів
Кремль назвав «домовленості» зі США, які залишаться в основі мирних переговорів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
367K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2026
114K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
106K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
79K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог

Новини

Трамп пропустить похорон короля Норвегії – ЗМІ
Сьогодні, 15:04
Влада нафтового регіону Росії почала готуватись до ударів дронів
Сьогодні, 14:24
Польський суд розпочав процес над ексглавою поліції через вибух гранатомета: деталі справи
Сьогодні, 14:08
ЗСУ реформують сержантський корпус. Драпатий назвав п’ять змін
Сьогодні, 13:56
Сили оборони уразили залізничний міст та об’єкт розвідки росіян у Криму
Сьогодні, 13:38
Начальник розвідки попередив про нову загрозу для української ППО
Сьогодні, 12:48

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua