Прикордонники затримали на Закарпатті російського дезертира, який тікав в Україну

24-річний громадянин РФ намагався незаконно перетнути український кордон зі Словаччини

Прикордонники затримали на Закарпатті громадянина Росії, який незаконно намагався потрапити на територію України зі Словаччини. Чоловік виявився військовослужбовцем російської армії, який самовільно залишив військову частину. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, пише «Главком».

Порушника виявили неподалік українсько-словацького кордону. Він рухався пішки в напрямку України та намагався незаконно перетнути державний кордон. Затриманим виявився 24-річний громадянин РФ. Під час перевірки прикордонники встановили, що він є військовослужбовцем російської армії та дезертирував із військової частини.

Затриманий на Закарпатті російський дезертир фото: ДПСУ

Чоловіка затримали приблизно за 400 метрів від державного кордону України. Наразі з ним працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини його перебування на Закарпатті та спроби незаконного перетину кордону.

За фактом порушення прикордонного законодавства правоохоронці проводять перевірку та вирішують питання щодо подальших процесуальних дій.

Варто нагадати, що Вірменія не перешкоджатиме в'їзду громадян Росії, які намагатимуться залишити країну у разі оголошення нової хвилі мобілізації, та готова надати їм необхідне сприяння. Про це заявив секретар Ради безпеки Вірменії Ален Сімонян, наголосивши, що прикордонники не ставитимуть визискувальних запитань про мету візиту.