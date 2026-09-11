Зеленський попередив Росію про відповідь на удари по енергетиці
Президент заявив, що Москва готується взимку атакувати українську енергосистему
Президент Володимир Зеленський попередив Росію про відповідь у разі нових ударів по українській енергетичній інфраструктурі. За його словами, Москва вже готується взимку атакувати енергосистему України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.
«Росія знає, що якщо вони будуть бити – а вони готуються взимку бити по нашій енергетичній системі, – Росія буде отримувати те саме. Якщо вони будуть робити нам блекаути, ми їм будемо намагатись відповісти достойно», – заявив Зеленський.
Президент наголосив, що Україна готується до можливих російських атак на енергетичну інфраструктуру в осінньо-зимовий період. За словами Зеленського, Росія має розуміти наслідки таких ударів і те, що Україна не залишить їх без відповіді.
Заява президента прозвучала на тлі підготовки України до нового опалювального сезону та очікуваних російських атак на енергетичні об'єкти.
Росія в попередні опалювальні сезони систематично атакувала українські електростанції, підстанції та інші об'єкти енергетичної інфраструктури, намагаючись спричинити масштабні перебої з електропостачанням.
Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив про нові результати українських далекобійних ударів по об’єктах на території Росії. За його словами, ураження зафіксували одразу в кількох російських регіонах.
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