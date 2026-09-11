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Зеленський попередив Росію про відповідь на удари по енергетиці

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський попередив Росію про відповідь на удари по енергетиці
Близько 43% російських НПЗ виведено з ладу українськими ударами, які палають після успішного ураження
фото з відкритих джерел

Президент заявив, що Москва готується взимку атакувати українську енергосистему

Президент Володимир Зеленський попередив Росію про відповідь у разі нових ударів по українській енергетичній інфраструктурі. За його словами, Москва вже готується взимку атакувати енергосистему України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

«Росія знає, що якщо вони будуть бити – а вони готуються взимку бити по нашій енергетичній системі, – Росія буде отримувати те саме. Якщо вони будуть робити нам блекаути, ми їм будемо намагатись відповісти достойно», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готується до можливих російських атак на енергетичну інфраструктуру в осінньо-зимовий період. За словами Зеленського, Росія має розуміти наслідки таких ударів і те, що Україна не залишить їх без відповіді.

Заява президента прозвучала на тлі підготовки України до нового опалювального сезону та очікуваних російських атак на енергетичні об'єкти.

Росія в попередні опалювальні сезони систематично атакувала українські електростанції, підстанції та інші об'єкти енергетичної інфраструктури, намагаючись спричинити масштабні перебої з електропостачанням.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив про нові результати українських далекобійних ударів по об’єктах на території Росії. За його словами, ураження зафіксували одразу в кількох російських регіонах.

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Теги: блекаут енергетика Володимир Зеленський Україна війна росія

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