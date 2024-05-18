РФ також продовжує рекламувати та вербувати іноземних громадян для вступу до лав російської армії

Нацспротив: Пропагандисти є відповідальними за війну в Україні не менше, ніж російські солдати

Росія через «Росспівробітництво» цьогоріч рекордно збільшила витрати на програми для іноземних «журналістів, блогерів та молоді». Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За чотири місяці 2024 року «Росспівробітництво» оголосило тендери щодо «вірного висвітлення» війни на 230 млн рублів ($2,5 млн) – більше, ніж за весь 2023-й.

«Росспівробітництво» – це структура створена для функціонування російської агентурної мережі у всьому світі.

У рамках своїх програм «Росспівробітництво» щорічно оплачує поїздки до Росії й на тимчасово окуповані території тисячі молодих «представників суспільно-політичних кіл» з іноземних держав. У Росії закордонні «журналісти» проходять навчання в агентстві новин Sputnik і в газеті «Комсомольська правда».

Надалі, як зазначає Нацспротив, вони стають осередками пропагандами у своїх країнах, та проводять інформаційні кампанії проти України та всього цивілізованого світу.

У Центрі наголошують, що пропагандисти є відповідальними за війну в Україні не менше, ніж російські солдати.

Нагадаємо, Російська Федерація продовжує рекламувати та вербувати іноземних громадян для вступу до лав російської армії для участі у бойових діях в Україні. Їх оправляють не у «спеціальні», а у звичайні підрозділи на фронті. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

До слова, Шрі-Ланка планує направити делегацію високого рівня до Росії для розслідування щодо сотень своїх громадян, які воюють у війні проти України.

За даними Міністерства оборони, кампанії в соціальних мережах з вербування були націлені на колишніх військовослужбовців, їм обіцяли високі зарплати та громадянство.