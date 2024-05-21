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Ядерні навчання Росії та вихід «Суспільного» з телемарафону. Головне за 21 травня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ядерні навчання Росії та вихід «Суспільного» з телемарафону. Головне за 21 травня
фото ілюстративне

Російські військові розпочали перший етап навчань із відпрацювання підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї

РФ розпочала навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї, «Суспільне» розпочинає власне мовлення на Першому каналі, парламент схвалив реформу автострахування. «Главком» склав добірку новин 21 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Росія розпочала навчання із застосування ядерної зброї

Бійці армії окупантів розпочали перший етап навчань із відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Міноборони країни-агресорки заявило, що повітряно-космічні сили РФ на навчаннях з нестратегічною ядерною зброєю відпрацьовують «спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, зокрема гіперзвукових ракет «Кинжал», та вильоти у призначені райони патрулювання».

«Суспільне» виходить з телемарафону

«Суспільне» розпочинає власне мовлення на Першому каналі. За домовленістю з іншими виробниками телемарафону, це буде в межах розширення створення контенту в контексті цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини». Відповідні зміни в Меморандумі про діяльність телемарафону підписали всі його виробники.

Як зазначив голова правління «Суспільного» Микола Чернотицький, команда мовника розширює виробництво власного контенту на Першому каналі у межах невід’ємної частини телемарафону «Єдині новини #UАразом». «Ми готові зі свого боку максимально посилювати мовлення, ділитись якісними документальними фільмами, регіональними історіями, актуальними розслідуваннями та використовувати можливості найбільшої в Україні мережі кореспондентів по всій країні», – каже він.

Верховна Рада схвалила реформу автострахування

Верховна Рада ухвалила новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів замість закону, який діяв з 2005 року. Проєкт закону №8300 підтримали 294 народних обранців. Наразі ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю становить 320 тис. грн на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих – 160 тис. грн на одного потерпілого, але не більше 800 тис. грн на одну страхову подію.

Згідно з законом упродовж двох років поетапно збільшаться суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб до 1 млн грн на одного потерпілого та 20 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб – до 2 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб

Кабмін зобов'язав українців за кордоном особисто стати на військовий облік в ТЦК

Кабінет міністрів зобов'язав українців за кордоном особисто стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування (ТЦК) до 16 червня. Як зазначається, українці призовного віку з 18 до 60 років мають протягом 60 днів уточнити персональні дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК) або через Центри адмінпослуг та електронний кабінет (додаток «Резерв+»). До 16 липня включно.

При цьому громадяни України, які знімалися з військового обліку у зв'язку з виїздом з країни більше ніж на три місяці, зобов'язані протягом 30 днів з набрання чинності постановою № 563 від 16 травня стати на військовий облік.

Аналітик пояснив, коли припиняться відключення світла

Після перегляду тарифу на електроенергію для населення відключення світла не припиняться, бо для будівництва нових генеруючих потужностей потрібен час. «Після перегляду тарифу відключення нікуди не дінуться. Вони будуть багато місяців, рік, а той два (з невеликими перервами з помірною погодою та споживанням, коли виникатимуть профіцити). Нова генерація не збудується ані за місяць, ані за пів року. А враховуючи скільки ми втратили внаслідок обстрілів будувати потрібно багато і довго», – розповів аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Прокіп пояснив, що зараз тариф на електроенергію для населення є збитковим, і ті компанії, що його фінансують («Енергоатом» та «Укргідроенерго») не мають зараз достатньо коштів.

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Теги: Верховна Рада Міноборони закон навчання парламент страхування черга Єдині новини відключення ТЦК росія

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