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МОН спростить вступ до магістратури для деяких абітурієнтів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
МОН спростить вступ до магістратури для деяких абітурієнтів
МОН спростить умови вступу до магістратури для абітурієнтів, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях
фото з відкритих джерел

Вступники на магістратуру з окупованих територій зможуть здобувати освіту в університетах без складання Єдиного вступного іспиту та Єдиного фахового вступного випробування

Україна спрощує умови вступу до магістратури для абітурієнтів, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Про це повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

За словами нардепки, вступники на магістратуру з ТОТ зможуть здобувати освіту в українських університетах без складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) на 56 спеціальностях у 13 галузях.

Гришина каже, що йдеться про спеціальності, яким надається особлива підтримка, а саме:

  • Освіта/Педагогіка
  • Природничі науки
  • Математика та статистика
  • Механічна інженерія
  • Електрична інженерія
  • Хімічна інженерія та біоінженерія
  • Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
  • Виробництво та технології
  • Архітектура та будівництво
  • Аграрні науки та продовольство
  • Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
  • Цивільна безпека
  • Транспорт

За словами Гришиної, міністерство вже готує проєкт наказу «Про внесення змін до Порядку прийому для здобуття вищої освіти у 2024 році».

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про індивідуальні освітні траєкторії під час здобуття вищої освіти.

До слова, у рамках реформи середньої освіти в українських школах не вводитимуть окремі уроки сексуального виховання – натомість планується розширення патріотичної виховної роботи.

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Теги: Юлія Гришина депутат навчання студенти окуповані території освіта

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