Путін запропонує Лукашенку відпрацювати спільний ядерний удар

У 2023 році Росія перекинула до Білорусі тактичну ядерну зброю

Президент Росії Володимир Путін заявив, що під час свого візиту до Білорусії має намір обговорити зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком участь білоруської сторони у навчаннях із нестратегічною ядерною зброєю. Про це він заявив після прибуття до Мінська увечері 23 травня.

«Поговоримо про другу фазу (ядерних) навчань. Це пов'язано з прямою участю наших білоруських друзів, колег у військовій сфері у цих заходах», – сказав Путін. При цьому він додав, що Лукашенко «приділяє велику увагу» питанням безпеки.

У 2023 році Росія перекинула до Білорусі тактичну ядерну зброю. Вона була розміщена у місті Осиповичі, розташованому приблизно за 200 км від кордону з Україною, писала The New York Times. Білоруські військові можуть запускати ядерні боєголовки за допомогою ракет «Іскандер», які Москва поставила Мінську у 2022 році. Тактичні боєголовки мають дальність дії до 300 км. Потенційно подібна ракета здатна вразити ціль у країнах Балтії, Польщі та Україні.

Після отримання ядерної зброї Білорусь внесла до Військової доктрини можливість її застосування у відповідь на зовнішні загрози. При цьому Путін стверджував, що тактична зброя Росії у сусідній країні буде повністю під контролем Москви. У тому числі Москва ухвалюватиме рішення про його застосування.

На початку травня Генштаб Росії за дорученням Путіна розпочав підготовку до проведення навчань ракетних з'єднань Південного військового округу та сил ВМФ, у тому числі із застосуванням нестратегічної ядерної зброї. Навчання стартували 21 травня.

У Кремлі наголошували, що приводом для відпрацювання тактичного ядерного удару стали заяви Заходу про можливе відправлення військ до України. Це «зовсім новий виток ескалації напруженості», який вимагає «особливої ​​уваги та особливих заходів», говорив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), навчання Росії із відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї покликані налякати політиків країн Заходу та змусити їх добровільно вдатися до вигідних агресору дій. Зазначається, що російські випробування ядерної зброї є частиною кампанії рефлексивного контролю Кремля, яка часто використовує брязкання ядерною зброєю, щоб вплинути на західних осіб, які ухвалюють рішення.

Нагадаємо, бійці армії окупантів розпочали перший етап навчань із відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Про це повідомляє міноборони країни-агресорки.

Як зазначається, у рамках цього етапу ракетні з'єднання відпрацьовують завдання отримання спеціальних боєприпасів для комплексу «Іскандер», спорядження ними ракет та потайного висування в позиційний район для підготовки до пусків.