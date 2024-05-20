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Голови ОСББ отримали повноваження вручати повістки – постанова Кабміну

Ірина Міллер
glavcom.ua
Голови ОСББ отримали повноваження вручати повістки – постанова Кабміну
фото КМДА

Вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюватиметься цілодобово 

Резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені про призов на військову службу групами оповіщення, до складу яких можуть включатися керівник установи (організації) або ФОП, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) за місцем проживання або адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання. Це передбачено Постановою Кабміну «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період» від 16 травня 2024 р. № 560, пише Судово-юридична газета. 

Вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, ТЦК, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України.

Представники, уповноважені вручати повістки, здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення.

За адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені:

  • через дільниці оповіщення шляхом їх виклику до таких дільниць та вручення повісток, отриманих від районних (міських) ТЦК представниками цих дільниць, та вручення повісток за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання;
  • представниками районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;
  • представниками ТЦК особисто або засобами зв’язку;
  • групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, ТЦК, поліцейські, а також під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків — керівник установи (організації) або фізична особа — підприємець, яка надає послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Під час вручення повістки здійснюється фото- і відеофіксація із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації представником ТЦК або поліцейським.

Для організації роботи груп оповіщення керівник районного (міського) ТЦК не пізніше ніж за день до проведення таких заходів видає наказ, в якому визначаються:

  • старші груп оповіщення із числа представників ТЦК;
  • маршрути оповіщення (місця, де здійснюватиметься оповіщення, із зазначенням адрес будинків, громадських місць, громадських будинків та споруд, назв вулиць або площі);
  • підприємства, установи, організації, працівники яких підлягають оповіщенню;
  • час та строки проведення оповіщення;
  • порядок залучення керівника установи (організації) або фізичної особи — підприємця, який надає послуги з управління багатоквартирними будинками, голови правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку до груп оповіщення, де старшими визначений представник районного (міського) ТЦК, представників структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, підприємств, установ, організацій, територіальних органів (підрозділів) поліції.

Повістки для оповіщення видаються представнику ТЦК, уповноваженому їх вручати, під підпис в журналі реєстрації повісток. Після завершення заходів оповіщення такий представник звітує про кількість виписаних та вручених повісток.

Як повідомлялося, військовозабов'язані не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку «Резерв+», ні на електронну пошту. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в етері телемарафону. Посадовиця наголосила, що чинне законодавство не передбачає вручення громадянам електронних повісток.

До слова, 18 травня в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним військовозобов’язані мають 60 днів на те, щоб оновити дані у ТЦК. «Укрінформ» повідомив, яких категорій жінок стосується цей пункт. Оновити свої військово-облікові дані або встати на облік з 18 травня мають жінки, які мають медичну та фармацевтичну освіту. Однак мобілізація жінок в Україні з 18 травня залишиться добровільною. Українки, яких закон зобов'язує стояти на обліку, можуть долучитися до війська лише за власним бажанням.

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Теги: наказ мобілізація навчання послуги кордон

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