Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців

Закон запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, який претендує на отримання номера Pesel у Польщі

Рада міністрів Польщі схвалила законопроєкт, який передбачає продовження тимчасового захисту для біженців з України до 30 вересня 2025 року. Про це повідомляє PAP.

За словами віцепрем'єр-міністра та глави Міністерства оборони Владислава Косіняк-Камиша, законопроєкт передбачає прив'язку виплат соцдопомоги «800 злотих плюс» та допомоги «Добрий старт» до обов'язкового шкільного навчання.

Згідно з пропозицією, виплати надаватимуть особам, які проживають з дитиною на території Польщц. У випадку, якщо дитина виконує, відповідно, обов'язок дошкільної підготовки або обов'язок навчання, за винятком випадків, коли дитина не досягла віку, коли ці обов'язки на неї не поширюються або були відтерміновані.

В уряді пояснюють таке нововведення тим, що Польща є єдиною країною, де діє гібридна система освіти для українських дітей (близько 200 тис. українських дітей навчається в польських школах, а інша частина перебуває в українській дистанційній системі освіти). Крім цього у польському уряді очікують, що школах країни з нового навчального року поповняться на 80 тис. українських дітей.

Іншим нововведення в законопроєкт про допомогу українцям є можливість зміни статусу перебування українців у Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років. Для цього потрібно актуалізувати свої дані в базі Pesel Ukr (польська ідентифікаційна система, Ukr – призначена для українців), подати відповідне прохання в електронному вікні до воєводи за місцем проживання, а також відповідати вимозі наявності Pesel Ukr станом на 4 березня 2024 року.

Водночас цей закон запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, який претендує на отримання номера Pesel у Польщі.

Також законопроєкт передбачає скасування одноразової соціальної допомоги в Польщі для українського військового біженця в розмірі 300 злотих, а також скасування грошової компенсації власникам приватного житла, які надавали проживання та харчування військовим біженцям з України.

Урядовий законопроєкт має бути затверджений в обох палатах польського парламенту і підписаний президентом. Він має набути чинності до 1 липня цього року.

Як повідомлялося, Рада міністрів Польщі на засіданні 30 квітня обговорить проєкт поправок до закону, який продовжуватиме тимчасовий захист для громадян України, які рятуються від війни.

Раніше стало відомо, що рішення про повернення Україні чоловіків призовного віку з-за кордону має ухвалюватися на рівні Євросоюзу. Однак, якщо Україна попросить, Польща надаватиме допомогу щодо повернення чоловіків з-за кордону.

До слова, Німеччина є одним з головних напрямків як для українських біженців, так і трудових мігрантів. Цього року в країні дозволили працювати на підприємствах і вчити мову одночасно для заохочення працевлаштування. Про це у коментарі «Главкому» розповіла керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко. За її словами, зараз спостерігається ефект свідомої міграції біженців. Українці вже обирають не лише ті країни, які близько розташовані, а й де є можливість особистісного розвитку.