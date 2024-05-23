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Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню

Ірина Міллер
glavcom.ua
Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню
Літак C-130 ВПС Тайваню злітає на авіабазі Сіньчжу в Сіньчжу, Тайвань, 23 травня 2024 р.
фото Reuters

Військові навчання Китаю проходять  у Тайванській протоці, на півночі, півдні та сході Тайваню, а також у районах навколо контрольованих Тайванем островів  

Китай у четвер, 23 травня, розпочав дводенні «каральні» військові навчання навколо Тайваню. Про це повідомляє Reuters.

Військові навчання за участі армії, флоту, авіації та ракетних сил у районах навколо Тайваню розпочались о 7:45 (за місцевим часом). Вони проводяться в Тайванській протоці, на півночі, півдні та сході Тайваню, а також у районах навколо контрольованих Тайванем островів Кінмень, Мацу, Вуцю та Доньїнь.

Представники Китаю заявили, що «це також суворе покарання за сепаратистські акти сил незалежності Тайваню та суворе застереження від втручання та провокацій з боку зовнішніх сил».

Нагадаємо, американські розвідники мають припущення, що Росія та Китай мають тіснішу співпрацю у військових питаннях, зокрема щодо підготовки до можливого нападу КНР на Тайвань.  

Водночас директор розвідувального управління міністерства оборони США генерал-лейтенант Джеффрі Круз зазначив, що у відомстві стали «ще більше стурбованими нашими вимогами до спільних сил в середовищі, де Росія і Китай безсумнівно будуть співпрацювати, і ми повинні взяти це до уваги».

Як повідомлялося, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні чи підготовці надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України. Як зазначається, Шаппс сказав на конференції в Лондоні, що американська та британська військова розвідка має докази того, що «летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію і – до України, я вважаю, що це значний розвиток».

Шаппс не надав доказів на підтримку свого твердження.

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Теги: розвідка міністр Китай військові навчання військові навчання Тайвань грант

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