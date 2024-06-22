Росіяни почали застосовувати нову хімічну зброю: військовий розповів про жахливі симптоми
Тяжкість отруєння залежить від дози, а також від часу перебування у зараженій атмосфері
Росіяни почали застосовувати на фронті нову хімічну зброю – боєприпаси з люїзитом. Про це повідомив командир спеціального розвідувального підрозділу Денис Ярославський у Facebook.
«Ворог почав застосовувати боєприпаси з люїзитом (бойова отруйна хімічна речовина, має запах схожий на квіти пеларгонії, колір диму – схожий на багнюку», – зазначив він.
Ярославський розповів, що люїзит подразнює слизову та органи дихання.
Ознаки ураження люїзитом можна побачити вже за 3-5 хвилин після його потрапляння на шкіру чи в організм.
Тяжкість отруєння залежить від дози, а також від часу перебування у зараженій атмосфері.
Характер ураження – наривні виразки на шкірі та подразнення слизових оболонок.
Перші симптоми – як від перцевого газу: печіння в органах дихання, свербіж відкритих ділянок шкіри. Характер снаряду з люїзитом: ураження газом близько 50-60 м, найсильніший ефект у місці попадання.
Насамперед під час вдихання пари або аерозолю уражаються верхні дихальні шляхи. Легка форма отруєння минає за кілька днів, важка – супроводжується головним болем, спазмами у грудях, блюванням, задишкою, втратою голосу та загальною слабкістю. Потрапляння хоча б однієї краплі цієї речовини в око призводить до втрати зору.
Нагадаємо, російські окупанти застосовують заборонену хімічну зброю, зокрема хлорпікрин, у боях по всій лінії фронту в Україні. Таким чином вони намагаються послабити здатність українських військ захищати укріплені позиції і навіть змусити їх відступити.
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