Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Крим – не курорт: Речник Військово-морських сил України звернувся до російських туристів

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Крим – не курорт: Речник Військово-морських сил України звернувся до російських туристів
Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук
фото з відкритих джерел

Речник Військово-морських сил України закликав російських туристів залишити півострів, адже там багато військових об'єктів, які «ніхто не залишить у спокої»

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук закликав російських туристів залишити Крим, оскільки на півострові багато військових об'єктів, які «ніхто не залишить у спокої».

«Після кожного чергового перекриття мосту можна спостерігати чергу з легковиків на в'їзд. Тому можна сказати, що по-перше, не до всіх дійшло. По-друге, слід зазначити, що виживає ця галузь у Криму досить часто за рахунок бюджетників, яким ці подорожі просто купують їхнє підприємство чи бюджет. Тому вони наповнюють туристами Крим адміністративно-командним способом», – зазначив Плетенчук у ефірі українського національного телемарафону.

Речник Військово-морських сил України закликав російських туристів залишити півострів, адже там багато військових об'єктів, які «ніхто не залишить у спокої».

Напередодні повідомлялося, що черга на Керченський міст з боку РФ сягає до 1130 автомобілів. Водночас російський союз туристичної індустрії раніше констатував зростання кількості ануляцій турів до Криму після української атаки 23 червня.

Російські військові стверджують, що українські сили випустили по Севастополю ракету американського виробництва Atacms із касетним боєзарядом. Внаслідок «дії ППО», як зазначає Міноборони РФ, ракета збилася з курсу та її уламки впали, зокрема, на пляжі. Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, коментуючи атаку, заявив, що Збройні сили України не застосовують зброю для ударів по населенню чи цивільній інфраструктурі.

До слова, кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України 27 червня  «вимкнули» в Криму касові апарати та зупинили рух по Керченському мосту. Про це повідомиляє «Укрінформ» з посиланням на джерело в розвідці.

Читайте також: Російські війська скоротили вантажні перевезення через Керченський міст: аналіз ISW
Теги: Крим влада ракета Керченський міст військові Міноборони РФ пляжі війна Міноборони бюджет черга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Україна визволила з окупації ще дев’ятьох дітей, найменшій дівчинці – вісім місяців
Україна визволила з окупації ще дев’ятьох дітей, найменшій дівчинці – вісім місяців
У боях за Україну загинув відомий волонтер і бойовий медик із Великої Британії
У боях за Україну загинув відомий волонтер і бойовий медик із Великої Британії
Повітряна тривога в більшості областей тривала майже годину
Повітряна тривога в більшості областей тривала майже годину
Росія активізувала ДРГ у Сумській області та диверсії в прифронтових областях, – ЗМІ
Росія активізувала ДРГ у Сумській області та диверсії в прифронтових областях, – ЗМІ
Крим – не курорт: Речник Військово-морських сил України звернувся до російських туристів
Крим – не курорт: Речник Військово-морських сил України звернувся до російських туристів
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7889
Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
5385
Удар по столиці: КМВА пояснила, чим ця атака відрізняється від попередніх
5290
Онлайн карта бойових дій в Україні на 01.07.2024: ситуація на фронті
4900
Надбавка до пенсій, виплати ВПО та субсидії: що змінилося з 1 липня
3538
Дебати з Трампом: родина Байдена звернулася до президента США з проханням

Новини

За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
Вчора, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
Вчора, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua