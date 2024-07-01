Крим – не курорт: Речник Військово-морських сил України звернувся до російських туристів

Речник Військово-морських сил України закликав російських туристів залишити півострів, адже там багато військових об'єктів, які «ніхто не залишить у спокої»

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук закликав російських туристів залишити Крим, оскільки на півострові багато військових об'єктів, які «ніхто не залишить у спокої».

«Після кожного чергового перекриття мосту можна спостерігати чергу з легковиків на в'їзд. Тому можна сказати, що по-перше, не до всіх дійшло. По-друге, слід зазначити, що виживає ця галузь у Криму досить часто за рахунок бюджетників, яким ці подорожі просто купують їхнє підприємство чи бюджет. Тому вони наповнюють туристами Крим адміністративно-командним способом», – зазначив Плетенчук у ефірі українського національного телемарафону.

Речник Військово-морських сил України закликав російських туристів залишити півострів, адже там багато військових об'єктів, які «ніхто не залишить у спокої».

Напередодні повідомлялося, що черга на Керченський міст з боку РФ сягає до 1130 автомобілів. Водночас російський союз туристичної індустрії раніше констатував зростання кількості ануляцій турів до Криму після української атаки 23 червня.

Російські військові стверджують, що українські сили випустили по Севастополю ракету американського виробництва Atacms із касетним боєзарядом. Внаслідок «дії ППО», як зазначає Міноборони РФ, ракета збилася з курсу та її уламки впали, зокрема, на пляжі. Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, коментуючи атаку, заявив, що Збройні сили України не застосовують зброю для ударів по населенню чи цивільній інфраструктурі.

До слова, кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України 27 червня «вимкнули» в Криму касові апарати та зупинили рух по Керченському мосту. Про це повідомиляє «Укрінформ» з посиланням на джерело в розвідці.