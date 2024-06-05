Втрати ворога станом на 5 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 833-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1280 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 5 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 5 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 5 червня втратила:

особового складу ‒ близько 513700 (+1280) осіб,

танків ‒ 7806 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 15036 (+16) од,

артилерійських систем – 13385 (+40) од,

РСЗВ – 1092 (+0) од,

засоби ППО ‒ 830 (+3) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10805 (+39),

крилаті ракети ‒ 2270 (+2),

кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18297 (+69) од,

спеціальна техніка ‒ 2223 (+12).

Втрати ворога станом на 5 червня 2024 року фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 5 червня:

У Чорному морі один ворожий корабель.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 12 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – шість суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 5 червня 2024 року фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 5 червня 2024 року окупанти атакували 27-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Курськ – РФ., мис Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 22 «шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 5 червня 2024 року фото: Командування Повітряних сил/Facebook

Нині триває 833-й день повномасштабної війни в Україні.