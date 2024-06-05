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Втрати ворога станом на 5 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
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Втрати ворога станом на 5 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 833-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1280 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 5 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 5 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 5 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 513700 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 7806 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15036 (+16) од,
  • артилерійських систем – 13385 (+40) од,
  • РСЗВ – 1092 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 830 (+3) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10805 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 2270 (+2),
  • кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18297 (+69) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2223 (+12).
Втрати ворога станом на 5 червня 2024 року
Втрати ворога станом на 5 червня 2024 року
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 5 червня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 12 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 5 червня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 5 червня 2024 року
фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 5 червня 2024 року окупанти атакували 27-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Курськ – РФ., мис Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 22 «шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 5 червня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 5 червня 2024 року
фото: Командування Повітряних сил/Facebook

Нині триває 833-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2024 року
Теги: Генштаб втрати

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