Втрати ворога станом на 5 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1280 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 5 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 5 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 5 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 513700 (+1280) осіб,
- танків ‒ 7806 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15036 (+16) од,
- артилерійських систем – 13385 (+40) од,
- РСЗВ – 1092 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 830 (+3) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10805 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2270 (+2),
- кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18297 (+69) од,
- спеціальна техніка ‒ 2223 (+12).
Активність флоту окупантів станом на 5 червня:
- У Чорному морі один ворожий корабель.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 12 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 5 червня 2024 року окупанти атакували 27-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Курськ – РФ., мис Чауда – Крим.
До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 22 «шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.
Нині триває 833-й день повномасштабної війни в Україні.
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