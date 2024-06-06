Втрати ворога станом на 6 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1300 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 6 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 6 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 6 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 515000 (+1300) осіб,
- танків ‒ 7828 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15076 (+40) од,
- артилерійських систем – 13433 (+48) од,
- РСЗВ – 1095 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 831 (+1) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10846 (+41),
- крилаті ракети ‒ 2270 (+0),
- кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18360 (+63) од,
- спеціальна техніка ‒ 2230 (+7).
Активність флоту окупантів станом на 6 червня:
- У Чорному морі чотири ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 10 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – вісім суден, з них одне рухалося з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 6 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з району Таганрога (РФ), а також атакували 18-ма ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ (РФ), мис Чауда (тимчасово окупований Крим).
У результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.
Нині триває 834-й день повномасштабної війни в Україні.
До слова, у середу ввечері російські війська вдарили двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по місту Селидове на Донеччині, поранені шестеро цивільних.
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