Втрати ворога станом на 6 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 834-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1300 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 6 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 6 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 6 червня втратила:

особового складу ‒ близько 515000 (+1300) осіб,

танків ‒ 7828 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 15076 (+40) од,

артилерійських систем – 13433 (+48) од,

РСЗВ – 1095 (+3) од,

засоби ППО ‒ 831 (+1) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10846 (+41),

крилаті ракети ‒ 2270 (+0),

кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18360 (+63) од,

спеціальна техніка ‒ 2230 (+7).

Втрати ворога станом на 6 червня 2024 року фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 6 червня:

У Чорному морі чотири ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 10 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – вісім суден, з них одне рухалося з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 6 червня 2024 року фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 6 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з району Таганрога (РФ), а також атакували 18-ма ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ (РФ), мис Чауда (тимчасово окупований Крим).

У результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Втрати авіаційних систем ворога 5 червня 2024 року фото: Командування Повітряних сил/Facebook

Нині триває 834-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, у середу ввечері російські війська вдарили двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по місту Селидове на Донеччині, поранені шестеро цивільних.