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Втрати ворога станом на 6 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
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Втрати ворога станом на 6 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 834-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1300 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 6 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 6 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 6 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 515000 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 7828 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15076 (+40) од,
  • артилерійських систем – 13433 (+48) од,
  • РСЗВ – 1095 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 831 (+1) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10846 (+41),
  • крилаті ракети ‒ 2270 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18360 (+63) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2230 (+7).
Втрати ворога станом на 6 червня 2024 року
Втрати ворога станом на 6 червня 2024 року
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 6 червня:

  • У Чорному морі чотири ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 10 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, з них одне рухалося з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 6 червня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 6 червня 2024 року
фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 6 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з району Таганрога (РФ), а також атакували 18-ма ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ (РФ), мис Чауда (тимчасово окупований Крим).

У результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Втрати авіаційних систем ворога 5 червня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 5 червня 2024 року
фото: Командування Повітряних сил/Facebook

Нині триває 834-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, у середу ввечері російські війська вдарили двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по місту Селидове на Донеччині, поранені шестеро цивільних.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 6 червня 2024 року
Теги: окупанти Генштаб втрати

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