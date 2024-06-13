Стало відомо, скільки світлофорів у Києві оснащено шафами резервного живлення

У 2023 році комунальники встановили 44 шафи резервного живлення із сучасними акумуляторними батареями, які при повному заряді забезпечують роботу світлофорних об’єктів до 24 годин

На сьогодні 36% світлофорних об’єктів забезпечені резервним живленням, а до кінця року підключать уже 58%. Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху», фахівці якого роблять усе можливе для подолання наслідків відключення електроенергії, спричинених ворожими обстрілами.

Наразі на балансі комунального підприємства перебуває 733 світлофорних об’єкти. Шафами резервного живлення оснащені більше третини з них. А саме 267 об’єктів, що розташовані на складних перехрестях із високою інтенсивністю руху.

«Центр організації дорожнього руху» нагадав, що загалом встановлення шаф резервного живлення почалося у 2018 році. До початку повномасштабної війни в Києві встановили 225 шаф резервного живлення з ємністю до 3-х годин, що забезпечували роботу світлофорів на час аварій і ремонтних робіт електромережі.

У 2023 році комунальники встановили 44 шафи резервного живлення із сучасними акумуляторними батареями LiFePO4, які при повному заряді забезпечують роботу світлофорних об’єктів до 24 годин. Такими шафами облаштовані критично важливі перехрестя і транспортні розв’язки в одному рівні з високими транспортно-пішохідними потоками.

Крім того, 13 червня Київська міська рада прийняла рішення щодо виділення додаткових коштів до бюджету, зокрема на придбання додаткових шаф резервного живлення нового типу.

Київська міська влада нагадує, що в разі непрацюючого світлофору учасники дорожнього руху мають керуватися дорожніми знаками. Для безпечного переміщення транспортних і пішохідних потоків працівники Центру в тісній співпраці з представниками патрульної поліції проводять моніторинг транспортної ситуації на вулично-дорожній мережі столиці.

Підприємство закликає бути уважними та не порушувати правил дорожнього руху, а також зменшувати швидкість при під’їзді до перехрестя і пропускати пішоходів.

Нагадаємо, найближчими днями національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» виведе у ремонт ще один енергоблок, що збільшить дефіцит генерації в енергосистемі. Про це йдеться у повідомленні «Енергоатому» у Теlegram-каналі.

Раніше повідомлялося, що ліміти світла з 24 червня встановлюватимуть по-новому. З доступної електроенергії буде відніматися обсяг електрики, який йде на критичну інфраструктуру, а до областей будуть доводитися нові ліміти для населення. Про це в етері «Київ24» розповів радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

До слова, завдяки підвищенню тарифу на електроенергію для населення державний «Енергоатом» почне виплачувати свої борги, а енергетичні компанії отримають кошти на відновлення пошкодженого внаслідок російських обстрілів обладнання.