Втрати росіян за 2023 рік вдвічі перевищили показники за 2022-й – статистика Росстату

Медіа «Важные истории» оцінило втрати на основі методу надмірної смертності

Лише за офіційними даними Росстату, в 2023 році на війні загинули щонайменше 45 тисяч росіян. Це майже вдвічі більше, ніж кількість згиблих в 2022 році. Загалом у статистику Федеральної служби державної статистики РФ потрапили понад 70 тисяч загиблих за 2022 та 2023 роки, пишуть «Важные истории».

Медіа оцінило втрати на основі методу надмірної смертності. Він полягає в тому, що оцінюється відмінність між спостережуваною (реальною) смертністю та оцінкою для сценарію без фактора ризику (війни). У мирний час показник смертності між жінками та чоловіками не дуже б відрізнявся. Але війна внесла корективи – у 2022 та 2023 році смертність жінок далі знижувалась, а чоловіча різко зросла, насамперед серед молоді. Різниця між реальним (спостережуваним) і очікуваним числом померлих чоловіків – це надмірна смертність.

Повертаючись від досьє про метод до безпосередньо статистики, видання зазначає, що надмірна смертність чоловіків (20-49 років) становила 42 тисячі осіб.

«Ми беремо цю вікову категорію, по-перше, через особливості публікації даних Росстатом (вони розбиті за категоріями 15-19 років, 20-24 тощо). По-друге, тому що в старших вікових групах загалом набагато більше померлих від усіх причин, і виділити тих, хто міг померти саме на війні, а не, наприклад, від ковіда, практично неможливо. По-третє, чоловіки молодші 20 і старше 50 років становлять не більше 6% від усіх військових втрат, згідно з даними команди волонтерів, видань «Медіазону» та «Російська служба Бі-бі-сі», які з початку війни збирають інформацію про загиблих на основі некрологів у соцмережах, ЗМІ та фотографій з цвинтарів», – йдеться в повідомленні.

Загальні втрати за 2 роки війни, які помітні в статистиці Росстату, перевищують 70 тисяч. При цьому демографи, на слова яких спирається медіа, що говорило з ними на умовах анонімності, припустили, що ця оцінка є лише мінімально можливою кількістю загиблих на війні.

«Це пов'язано з тим, що смерть можуть зафіксувати як у регіоні проживання людини, так і в тому місці, де вона загинула, наприклад, на окупованих територіях України. Насамперед це стосується ув'язнених, а також мігрантів, які отримали російський паспорт – з них 10 тисяч, як заявив голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, вже відправлені на війну. При цьому Росстат не оприлюднює дані про смертність в окупованих регіонах. Зниклі безвісти також не потрапляють в офіційну статистику Росстату», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили 1260 окупантів.