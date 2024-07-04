Втрати ворога станом на 4 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 4 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 4 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 4 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 547470 (+1200) осіб,
- танків ‒ 8132 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15600 (+17) од,
- артилерійських систем – 14777 (+65) од,
- РСЗВ – 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 878 (+2) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11694 (+26),
- крилаті ракети ‒ 2342 (+6),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19923 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 2468 (+4).
Активність флоту окупантів станом на 4 липня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні.
- В Азовському морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
- В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 10 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – чотири судна, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Нині триває 862-й день повномасштабної війни в Україні.
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