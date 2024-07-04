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Втрати ворога станом на 4 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 4 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 862-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 4 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 4 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 4 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько 547470 (+1200) осіб,
  • танків ‒ 8132 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15600 (+17) од,
  • артилерійських систем – 14777 (+65) од,
  • РСЗВ – 1115 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 878 (+2) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11694 (+26),
  • крилаті ракети ‒ 2342 (+6),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19923 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2468 (+4).
Втрати ворога станом на 4 липня 2024
Втрати ворога станом на 4 липня 2024
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 4 липня: 

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні.
  • В Азовському морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
  • В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 10 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – чотири судна, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 4 липня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 4 липня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 862-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2024 року
Теги: втрати Генштаб окупанти

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