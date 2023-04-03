День народження Олеся Гончара: цікаві факти про письменника, який пройшов війну та полон

Видатний український діяч воював у Другій світовій та жив під постійним наглядом спецслужб та радянської цензури

Сьогодні, 3 квітня, виповнюється 105 років із дня народження одного із корифеїв української літератури, видатного українського письменника, літературного критика, громадського діяча Олеся Гончара. Митець знаменував в українській літературі цілу епоху, позначену війною, післявоєнною руїною та поступовим відродженням країни.

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Олесь Гончар прожив 77 років фото з відкритих джерел

Олександр Біличенко народився 3 квітня 1918 року у селі Ломівка на Дніпропетровщині. У трирічному віці, після смерті матері, хлопця забрали дідусь та бабуся у село Сухе Полтавської області.

Йому виписали нове свідоцтво про народження, де зазначалося, що він народився у Сухому. Відтоді і сам Олесь у своїх автобіографіях та анкетах вказував це село місцем свого народження. Тому й досі у деяких довідниках пишуть, що Гончар народився саме на Полтавщині.

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У 8 років Сашко пішов до школи: оскільки в класі вже був один Сашко, вчителька мови запропонувала кликати майбутнього письменника Олесем. Чому саме Гончар, а не Біличенко? Сашко проявляв свої здібності до науки ще до школи, дядько навчив його читати й трішки писати. У родині вирішили, що в місті буде більше можливостей для навчання. І надумали познайомити хлопця з батьком (як забрали Сашка від батька з Ломівки, той жодного разу не провідував сина в Сухій). Рідні думали, що тато, побачивши, який гарний хлопець росте, вирішить залишити його в себе та віддати в школу в Дніпрі. Однак знайомство не склалося. Сашко стояв посеред батьківської хати, а Терентій його не помічав. Не підійшов, не обійняв, навіть нічого не запитав. Це і стало причиною, що Сашко став Гончарем (прізвище рідних по маминій лінії – ред.). Після смерті матері Сашка він узяв за дружину її двоюрідну сестру, у них були спільні діти, можливо, це впливало на ставлення до сина.

На Полтавщині письменник закінчив семирічну школу та працював у районній газеті. Саме з редакції його направили до технікуму журналістики у Харкові. А згодом він став студентом філологічного факультету.

Дорожіть миттю, секундою! Живіть так, щоб встигли зоставити слід після себе путящий. Живе не той, хто чадить. Живе – хто іскрить! Олесь Гончар

У складі студентського батальйону 1941-го Олесь Гончар пішов добровольцем на фронт Другої світової війни, був у полоні. Життя свого батальйону письменник описав у романі «Людина і зброя». Демобілізувався з армії у грудні 1945.

За три роки після війни Олесь Гончар написав роман «Прапороносці». У творі показав шлях, який проходили українські офіцери й солдати 1944–1945 через Румунію, Угорщину, Словаччину та Чехію.

Згодом він видав чимало творів на воєнну тематику. За роман «Тронка» письменника нагородили ленінською премією. А 1968-го вийшов друком «Собор», над яким Гончар працював чотири роки. За цей твір письменника звинувачували у підриві державного устрою та очорненні тодішньої влади. Роман заборонили видавати майже на 20 років. Від ув’язнення Олеся Гончара врятувало його відоме ім’я та підтримка нечисленних колег.

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Олесь Гончар відіграв важливу роль у процесі становлення української свідомості фото з відкритих джерел

1987 року письменник став одним із засновників Українського фонду культури. Це перша неурядова доброчинна організація, яка займається відродженням національної культури усіх народів, які живуть в Україні.

Росію погубить ненависть, яку вона розпалює в собі, – ненависть до України. Олесь Гончар

Письменник прожив 77 років, пішов із життя 14 липня 1995 року. Похований на Байковому цвинтарі.