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Віталій Кличко привітав свого брата Володимира з Днем народження: Ти – найкращий!

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Віталій Кличко привітав свого брата Володимира з Днем народження: Ти – найкращий!
Брати Кличко
фото з відкритих джерел

Молодшому з братів Кличко виповнилось 47 років

Мер Києва Віталій Кличко привітав свого молодшого брата, екс-чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі Володимира Кличка з Днем народження. Володимиру сьогодні виповнилося 47 років. Зворушливе привітання мер столиці оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Коли ти був малим і робив якусь дитячу шкоду, діставалося від батьків мені. Бо я – старший і мав приглядати за братом. Коли я пішов у секцію боксу, ти сказав, що теж хочеш. І став чемпіоном! Ти завжди поруч, навіть коли фізично далеко. Не було дня, щоб ми хоча б не поговорили телефоном, – зазначив мер столиці. – Цей рік повномасштабної війни ми пройшли пліч-о-пліч. Разом і в усьому. Тільки ми двоє знаємо, чого вартував цей рік кожному з нас…

Ти – найкращий. Найкращий брат, найкращий тато, найкращий боксер і громадянин своєї країни! Дякую нашій мамі, за такий подарунок! З Днем народження, брате!», – написав Віталій Кличко.

Теги: день народження Володимир Кличко Віталій Кличко

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