11 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сон з 10 на 11 квітня може збутися на 3, 7 або 10 день

Сьогодні, 11 квітня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, а віряни вшановують пам'ять священномученика Марка.

Також в усьому світі відзначається пам’ятна дата – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів.

Яке релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні 11 квітня віряни вшановують пам'ять священномученика Марка, єпископа Арефусійського. Святитель був висвячений в стан єпископа в період правління Костянтина Великого.

Святий прославився боротьбою з ідолопоклонством і своїми руками зруйнував язичницький храм, на місці якого звів християнську церкву.

Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів

11 квітня в усьому світі відзначають пам’ятну дату — Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів (International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation). Вона встановлена в пам’ять про повстання в’язнів концтабору Бухенвальд.

Саме 11 квітня 1945 року останній в’язень вийшов із його воріт із сумно відомим написом «Jedem das Seine» – «Кожному своє». Після цього хвиля звільнень досягла інших концтаборів – Дахау, Освенціма, Майданека тощо.

Метою Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів є збереження історичної пам'яті про трагічні події Другої світової війни, що забрала життя мільйонів людей, загиблих у нацистських концтаборах, гетто та місцях примусового утримування.

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона

Сьогодні, 11 квітня, відзначають Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона.

Його відзначають у день народження англійського лікаря Джеймса Паркінсона (1755–1824), який вперше описав хронічне прогресуюче захворювання центральної нервової системи.

Його дослідження називалося «Есе про тремтячий параліч», але праця не була належним чином оцінена сучасниками. Лише в 1857 році науковці звернули на неї увагу, а французький невролог Жан Шарко запропонував назвати хворобу на честь британця.

Найчастіше перші симптоми захворювання з’являються в 55-60 років. Проте у ряді випадків хвороба може розвинутися й у віці до 40 (хвороба Паркінсона з раннім початком) або до 20 років (ювенільна форма захворювання).

На сьогодні хвороба Паркінсона є невиліковною, всі існуючі методи лікування спрямовані лише на полегшення її симптомів. За висновками науковців, чоловіки хворіють дещо частіше, ніж жінки. А от суттєвих расових відмінностей у структурі захворюваності не виявлено.

Традиції і звичаї дня

11 квітня наші предки відзначали свято берези. В цей день було прийнято відвідувати березові гаї, обіймати стовбури дерев, прислухатися до сокоруху. Якщо соку багато, то скоро остаточно потеплішає.

Береза – суто жіноче дерево, яке з давніх-давен наші пращури вшановували і любили. Це дерево доброї сили, яке зберігає і віддає життєдайну частку сонячної енергії.

Однак своєю енергетикою берізка обдаровує тільки тих людей, чия душа відкрита для добра. Дерево любить щирих і м’якосердих людей. Приходити до нього найкраще на світанку.

Береза знімає втому, нейтралізує наслідки повсякденних стресів, сприяє відновленню душевної гармонії.

Що не можна робити:

Напиватися й переїдати;

Влаштовувати гучні розваги;

Лаятися;

Займатися важкою роботою.

Народні прикмети

Яка погода 11 квітня, такою вона буде й 11 жовтня.

Багато соку на березі – до дощового літа.

Сильний дощ – до урожаю вівса.

Багато лебедів – до теплої весни.

Птах чибіс низько літає – до ясної та сухої погоди.

Сороки низько в'ють гнізда – влітку часто будуть грози.

Хмари швидко рухаються в одну сторону – до спекотної погоди.

Галки зграями літають, або сонце за хмару сідає – до дощу.

Сон з 10 на 11 квітня може збутися на 3, 7 або 10 день. Сновидіння, побачене вдень 11 квітня, обіцяє сльози та переживання. Виповниться воно через 7-10 днів.

Іменини

11 квітня День ангела імені візначають: Марко, Кирило, Остап, Іван, Ісак, Потап, Пилип, Євстахій