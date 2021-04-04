Папа Римський у Великдень закликав людей не втрачати надію

Другий рік поспіль Папа Франциск проголошував своє пасхальне послання до порожньої площі Святого Петра

Папа Франциск провів Великодню месу 4 квітня в базиліці Святого Петра, звідти ж він виголосив своє традиційне благословення «місту та світові». У переддень свята папа Римський звернувся до близько 200 людей, які перебували в масках та на дистанції, висловивши надію, що темні часи пандемії закінчаться, і що люди зможуть знову відкрити «благодать повсякденного життя».

Святкова меса з нагоди Великодня зазвичай проводиться перед десятками тисяч людей на площі Святого Петра у Ватикані, але цього року Франциск відправить службу лише перед обмеженою групою людей – із метою не допустити поширення коронавірусної хвороби.

Це вже другий поспіль Великдень, коли всі папські служби відвідують лише кілька сотень людей замість кількох тисяч.

Нагадаємо, у неділю, 4 квітня, християни західного обряду відзначають одне з найважливіших свят у році – Великдень або свято Воскресіння Христового. У цей день християни згадують події, описані в Євангелії: в п’ятницю Ісус був розп’ятий, а в неділю – воскрес. Великдень у вірян західного обряду відзначається протягом тижня.

До слова, Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем.

Як повідомлялося, в Італії почав діяти суворий великодній локдаун.

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