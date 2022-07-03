113 доба війни: українці зауважили парадокс, пов'язаний із повітряними тривогами

Вибухи у містах лякають, а довгий період тиші – і поготів

Триває сто тридцята доба протистояння українців російському вторгненню. Люди у різних регіонах країни вчаться жити в реаліях війни. Так, у мережі обговорюють несподівану закономірність, пов’язану з емоційним станом в умовах бойових дій.

«Парадокс війни: чотири доби в Києві без тривог. І це тривожно…», – написав Олесь Лісничук на своїй сторінці у Facebook.

У коментарях до публікації його підтримали українці. Мовляв, вибухи лякають, а тиша – і поготів.

«Ті ж самі думки, хоч в західній частині. Ця тиша лякає ще більше»; «На Львівщині – майже тиждень»; «Знов зняв з клави»; «Угу, сидиш і чекаєш, коли»; «Теж про це думаю»; «Те саме в голові», – ідеться у коментарях.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав українців у тилу не розслаблятися, адже війна не закінчилася.

«У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась, її жорстокість подекуди лише наростає, і не можна про неї забувати. Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте всім, хто залишився наодинці в цей час. Поширюйте правду про війну і про злочини окупантів. Як би складно не було сьогодні, маємо пам’ятати про те, що буде завтра. І що завтрашній день має принести Україні максимальну користь – кожен і кожна мають робити для цього все, що можливо», – заявив президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині у Павлограді лунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили майже одразу після вибуху.

Також повідомлялося, що Дніпропетровщині окупанти знищили склад з зерном.