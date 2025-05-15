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«Дія» запустила пʼять нових військових облігацій

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Дія» запустила пʼять нових військових облігацій
Якщо купити, наприклад, 10 облігацій «Токмак» за 10 443 грн, то через рік можна отримати 11 509 грн на картку «єПідтримка»
фото: прессцентр «Дії»

Облігації назвали на честь тимчасово окупованих Росією українських міст – Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ і Лівадія

На порталі державних послуг «Дія» зʼявилося пʼять нових військових облігацій. Як передає «Главком», про це повідомляє пресслужба порталу.

Їх назвали на честь тимчасово окупованих Росією українських міст – Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ і Лівадія. Облігація «Токмак» матиме ставку 15%, кошти виплатять 4 лютого 2026 року. Щодо «Соледару», тут ставка буде 16,75%, а дата виплати – 24 червня 2026 року.

Облігація «Форос» матиме ставку 16,75%, кошти виплатять 3 листопада 2027 року. Для «Нового Світу» ставка становитиме від 16,4%, а дата виплати – 14 квітня 2027 року. Ставка за облігаціями «Лівадія» – 17,9%, кошти виплатять 9 червня 2027 року.

Якщо купити, наприклад, 10 облігацій «Токмак» за 10 443 грн, то через рік можна отримати 11 509 грн на картку «єПідтримка».

Пресслужба порталу «Дія» пояснює, що коли ви купуєте військові облігації, то допомагаєте Силам оборони – забезпечуєте дронами, провізією, логістикою та виплатами; підтримуєте економіку – фінансуєте зарплати освітянам, лікарям і пенсії; і водночас інвестуєте в державу, отримуючи дохід.

Військові облігації – це цільові державні боргові цінні папери, призначені для запозичень на ринку з метою фінансування потреб Збройних сил України та держави в умовах війни. Виплати за таким облігаціями на 100% гарантуються державою та обслуговуються Міністерством фінансів України.

Як придбати військові облігації через застосунок «Дія»:

  • Оновіть застосунок Дія до останньої версії.
  • У Послугах знайдіть Військові облігації.
  • Оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій.
  • Виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації.
  • Вкажіть кількість облігацій.
  • Введіть контактні дані і оберіть картку єПідтримка, на яку отримаєте виплати через деякий час.
  • Перевірте та відправте запит до обраного партнера.
  • Підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації.

Нещодавно стало відомо, скільки українці інвестували в облігації через «Дію».

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що українцям варто перейти до певного формату обов’язкової купівлі військових облігацій. Народний депутат пропонує обговорити обов’язкову купівлю ОВДП населенням в обсязі 7% від оподаткованого доходу.

Нагадаємо, Національний банк України дав роз’яснення, що таке військові облігації, як їх придбати і скільки вже вкладників.

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Теги: українці застосунок Дія облігація

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