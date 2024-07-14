14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Не можна стригти волосся і нігті

14 липня відзначається: День рибалки та Міжнародний день купання голяка та День взяття Бастилії у Франції. Віряни вшановують пам’ять святих отців шести Вселенських соборів та преподобного Стефана Махрищського.

День рибалки

День рибалки фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

14 липня відзначається День рибалки, свято, присвячене всім любителям цього захоплюючого заняття. Риболовля – це не просто хобі, а справжній спосіб життя для багатьох людей. Вона дозволяє відпочити від міської суєти, насолодитися природою та отримати задоволення від процесу лову риби. День рибалки не має офіційного статусу, але він широко відзначається в багатьох країнах світу. Це свято є чудовою нагодою для рибалок зібратися разом, поділитися досвідом, позмагатися у вправності та просто відпочити на природі. Звичайно ж, головною традицією Дня рибалки є сама риболовля.

У цей день любителі цього заняття виїжджають на озера, річки та моря, щоб спробувати зловити свою «золоту рибку». У багатьох місцях проводяться змагання з риболовлі, де учасники можуть продемонструвати свою майстерність та виграти цінні призи. Після риболовлі багато хто влаштовує пікніки на природі, готує юшку та інші страви з риби, співає пісні та розповідає історії про свої рибальські пригоди. Найбільша риба, яка була спіймана на вудку, – це біла акула вагою 1208 кг. Її зловив Альфред Дін у 1959 році біля берегів Австралії.

Міжнародний день купання голяка

Відзначається щорічно у другу суботу липня. Він був створений, щоб спонукати людей вийти із зони комфорту та допомогти їм упоратися з проблемами сприйняття свого тіла веселим та позитивним чином. Купання голяка, також відоме як голе плавання, – це практика плавання без одягу. У доісторичні часи і протягом більшої частини стародавньої історії плавання/купання голяка було нормою, але після настання Середньовіччя воно стало все більш непопулярним і засудженим. Сьогодні купання голяка є частиною способу життя натуристів, і ставлення до нього багато в чому залежить від культури.

Історія Міжнародного дня купання голяка походить від зустрічі у 1976 році двох прихильників бодіпозитиву, Лі Баксандалла та Юджина Каллена, які виступили з ідеєю організувати Національний вихідний у стилі ню щороку в липні. У 1992 році Товариство натуристів, засноване Баксандаллом, розширило вихідні до Тижня відпочинку у стилі ню.

У 2000-х роках Американська асоціація нудистського відпочинку (AANR) почала пропагувати купання голяка в суботу Тижня нудистського відпочинку, офіційно назвавши другу суботу липня Міжнародним днем ​​купання голяка у 2018 році. Через рік Томас Франсін з Нью-Джерсі запустив вебсайт SkinnyDipDay.org для популяризації цього свята і бодіпозитиву, а також для збору коштів на важливу мету – боротьбу з акушерськими норицями. Щоб відзначити Міжнародний день купання голяка, нудистські та натуристські товариства по всьому світу організують купання – спеціальні заходи, де люди можуть безпечно і без сорому купатися голяка.

День взяття Бастилії

Це національне свято Франції, яке відзначається щорічно 14 липня на честь штурму Бастилії у 1789 році. Ця подія стала поворотним моментом у Французькій революції та символом боротьби за свободу та рівність. Бастилія була королівською фортецею-в'язницею, яка символізувала абсолютизм та деспотизм монархії. 14 липня 1789 року розлючений натовп парижан штурмував Бастилію, звільнив в'язнів та захопив зброю.

Цей акт непокори став початком Французької революції, яка призвела до повалення монархії та встановлення республіки. День взяття Бастилії є символом національної єдності та гордості французів. Він нагадує про важливість боротьби за свободу, демократію та права людини. Після взяття Бастилії головний ключ від фортеці був переданий маркізу де Лафайєту, який, у свою чергу, подарував його Джорджу Вашингтону. Цей ключ досі зберігається в особняку Вашингтона у Маунт-Вернон, США.

Яке сьогодні релігійне свято

Сьогодні, 14 липня, православна церква вшановує пам'ять святих отців шести Вселенських соборів та преподобного Стефана Махрищського. Свято Вселенських соборів присвячене святим отцям, які брали участь у шести Вселенських соборах, де були встановлені основні догмати християнської віри. Вселенські собори – це зібрання предстоятелів і представників усіх помісних церков, які скликаються для розв'язання важливих питань віри та церковного життя. Рішення, прийняті на цих соборах, мають величезне значення для православ'я і вважаються непогрішними.

Цього дня також вшановується пам'ять преподобного Стефана Махрищського, який жив у XIV столітті. Він був ченцем Києво-Печерської лаври, а потім заснував скит біля містечка Махрищі (Московщина). Преподобний Стефан прославився своєю любов'ю до людей і тварин, а також чудотворними здібностями. Він зцілював від паралічу, епілепсії та німоти, за що його прозвали Чудотворцем. Обидва свята нагадують нам про важливість збереження та дотримання християнської віри, а також про те, що святість і чудотворення можливі для кожного, хто живе згідно з Божими заповідями.

Що не можна робити цього дня

Сваритися та заздрити.

Шити, прибирати, займатися ремонтом.

Брати і давати гроші в борг.

Їсти їжу, яку приготували сторонні люди.

Народні прикмети

Ясна погода – весь рік буде хорошим.

Роса – до сонячного дня. Відсутність ранкової роси віщує дощ.

Дощ ллє – ще сорок днів буде негода.

Дощ на Петра – до мокрого сінокосу. Сіно буде жорстке, зате урожай непоганий: два дощі – хороший, три – багатий.

Пам'ятні події

1021 – Митрополит Київський Іоанн I урочисто відкрив і прославив мощі святих руських князів Бориса та Гліба і встановив день їх пам'яті.

1099 – учасники Першого хрестового походу взяли штурмом Єрусалим.

1789 – повсталі парижани взяли штурмом королівську укріплену в'язницю Бастилію.

1894 – у Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч.

1917 – під час Першої світової війни німецька армія вперше використала як бойову отруйну речовину газ іприт.

1954 – Прінстонський університет в США вперше оголосив про здачу комп'ютерів у приватне користування.

1969 – почалася футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом.

1995 – помер Олесь Гончар, український письменник.

2017 – астрофізики повідомляють, що тихохідні мікро-тварини можуть бути однією з найстійкіших форм життя на Землі.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Ангеліна, Дем'ян, Кузьма, Петро.