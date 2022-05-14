14 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не слід сумувати і скаржитися

Сьогодні, у суботу, 14 травня, триває 80 день повномасштабної війни з Росією.

Також цього дня відзначається:

Всесвітній день мігруючих птахів

Всесвітній день справедливої торгівлі

Відзначається у другу суботу травня за підтримки World Fair Trade Association – Всесвітньої Асоціації Справедливої Торгівлі.

День пам’яті українців, які рятували євреїв

Яке релігійне свято

Народне свято Веремій Запрягальник відзначається 14 травня 2021 року (дата за старим стилем – 1 травня). Православна церква в цей день вшановує пам'ять пророка Веремії. Його ім'я в народі переінакшили в Єремієв. Свято назвали «Запрягальником» тому, що на Русі цей час відводився для оранки і посіву.

Історія

Веремій – один з чотирьох найбільших пророків, про яких згадується в Старому Завіті. Він народився в 655 році до н. е. в місті Анатоль, неподалік від Єрусалима. У 15 років, коли йому з'явився Господь, він дізнався про своє призначення. Наступні 23 роки передрікав іудеям біди і війну за відступництво від істинної віри.

За велінням Бога він одягнув на шию дерев'яне, а після і залізне ярмо, як символ майбутнього рабства народу іудейського. Перше пророцтво про напад на Єрусалим Навуходоносора збулося.

Незабаром в збройній сутичці загинув намісник правителя. Іудеї побоювалися гніву Навуходоносора і пішли до Єгипту. Вони забрали з собою Єремію. Через чотири роки він передбачив, що вавилонський цар прийде в Єгипет і знищить іудеїв. За це земляки його вбили. Через кілька місяців пророцтво Єремії збулося.

Традиції та обряди

14 травня дивляться по місяцю, чи варто працювати на землі. Якщо вона росте – саме час приступати до робіт. Якщо йде на спад, то польові роботи будуть невдалими. Якщо день припав на повний місяць, настав час для посіву пшениці і жита. За два дні до або після Веремія сіють овес. Про цей злак є хороша приказка: якою б не була погода надворі, вівсу головне, щоб він був посіяний у термін.

У цей день просять допомоги у святого Єремії в ту мить, коли люди і коні вже готові впасти від втоми. Сам святий спускається з небес і допомагає закінчити роботу.

14 травня – третій і останній день зустрічі весни. У цей час прилітають стрижі – вісники теплих днів. Любителі пернатих готують для них ласощі: хлібні крихти і конопляне насіння.

Що не можна робити сьогодні

Наші предки не рибалили і не їли рибу 14 травня, вірячи в те, що так можна позбутися дару мови. У сучасному світі заборону на ловлю можна пояснити тим, що риба якраз зараз йде на нерест.

14 травня не можна лінуватися. Вважається, що удача відвернеться від того, хто почне працювати абияк. Заборонено також робити надмірно діловий вигляд – з фортуною цей номер не пройде.

Цього дня не слід сумувати і скаржитися, інакше доля підкине такі проблеми, в порівнянні з якими нинішні труднощі здадуться дитячими забавками.

Не рекомендується в цей день садити й пересаджувати кімнатні квіти. Якщо ж не послухатися цієї поради, рослини почнуть висмоктувати енергію з домочадців. У це вірили наші прапрапрадіди.

Народні прикмети

Якщо сонце при сході ясне, то й літо буде таким же.

Погода весь день радує – збиральний сезон буде погожим.

День похмурий і холодний – зима буде морозною.

Вечірня роса – на гарну погоду на наступний день.

Якщо шишки на ялинці червоні, а на сосні зелені – прийшов час сіяти ячмінь.

Не можна позичати зерно, інакше врожаю не буде.

Іменини

14 травня іменини відзначають Акакій, Веремій, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара.