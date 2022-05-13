Пентагон повідомив погану новину для України

Можливе призупинення поставок озброєння від США

Пентагон може призупинити поставки озброєння до України. Це станеться, якщо Сенат не схвалить проєкт про надання допомоги Києву. Про це сказав представник Державного департаменту США Джон Кірбі під час брифінгу.

Щоб військова допомога від США надходила Україні безперебійно, як пояснив Кірбі, американський Сенат повинен схвалити виділення ще $40 млрд не пізніше 19 травня.

«Якщо ми не отримаємо повноважень скоро, це можливо, що буде бульбашка, період часу, в який нічого не передаватиметься. І ми хотіли б бути впевненими, що такого вдасться уникнути», – заявив Кірбі.

Нагадаємо, учора прокремлівський сенатор заблокував рішення про ухвалення допомоги в $40 млрд від США.

Раніше стало відомо, що США виділять $40 млрд для України: Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги, що передбачає підтримку України на загальну суму понад $40 млрд. Проєкт отримав двопартійну підтримку.

Крім того, 9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

Як відомо, Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

Також сенатори США пропонують визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.

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