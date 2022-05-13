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    Економіка та фінанси

    У Полтаві припинив роботу комунальний транспорт

    У Полтаві не курсує комунальний транспорт - У Полтаві припинив роботу комунальний транспорт
    У Полтаві не курсує комунальний транспорт
    фото з відкритих джерел

    Комунальні автобуси у Полтаві не виходять на маршрути у зв'язку з відсутністю пального

    У Полтаві через проблеми з пальним громадський транспорт у місті працює не у повному складі. Про це повідомив мер Полтави Олександр Мамай.

    За словами мера, у п'ятницю, 13 травня, на автодороги міста вийшли 48 тролейбусів, які забезпечували мешканців міста перевезенням.

    «Так, комунальні автобуси не виходять на маршрути у зв'язку з відсутністю пального. У нас є стратегічний запас палива для забезпечення ЗСУ та ТрО комунальним транспортом. Учора на виконкомі було ухвалено рішення про дозвіл на закупівлю пального за тими цінами, які є нині, і які змінюються щодня», – написав посадовець.

    Також Мамай попередив перевізників, якщо ті надумають піднімати ціни на перевезення, то з ними будуть розбиратися як з мародерами. У воєнний стан за мародерство можуть ув'язнити.

    «Ми прочитали інформацію про вартість проїзду 25 грн і повідомляємо, що такого не буде. За 50 грн люди на роботу не їздитимуть. Хто буде власноруч підіймати ціну до такого рівня, ми будемо розбиратися з цими людьми, як з мародерами», – зазначив міський голова.

    Раніше прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що дефіцит пального в Україні пов'язаний з наслідками війни. Російські удари знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, а також пошкодили логістичні мережі.

    Днями президент Володимир Зеленський доручив уряду вирішити ситуацію з дефіцитом пального в Україні.

    Як повідомлялося, Україна закуповуватиме бензин із німецьких, скандинавських, балтійських нафтопереробних заводів, а американський бензин уже продається на українських АЗС.

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    Теги: росія Полтава окупанти громадський транспорт війна бензин ціни АЗС Україна транспорт окупація перевезення #stoprussia
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    У Полтаві припинив роботу комунальний транспорт