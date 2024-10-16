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Синоптики прогнозують хмарний день у столиці: наскільки прогріється повітря

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Синоптики прогнозують хмарний день у столиці: наскільки прогріється повітря
Протягом доби у Києві буде хмарна погода
фото: glavcom.ua

Удень, ймовірно, пройде дощ

Протягом 16 жовтня у Києві очікується хмарна погода від ранку й до вечора. Вдень можливий невеликий дощ. Про це повідомляє  Український гідрометцентр. 

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Вдень очікується невеликий дощ, який також місцями йтиме і вночі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +3...+8 °C, вдень +8...+13 °C. 

Синоптики прогнозують хмарний день у столиці: наскільки прогріється повітря фото 1

У Києві завтра, 16 жовтня, очікується хмарна та волога погода. Температура повітря вночі +4...+6 °C, вдень близько +10 °C.

Як повідомляє сайт sinoptik.ua, хмарна погода протримається у Києві весь день. Удень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.

Нагадаємо, 14 жовтня, на вершині гори Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -3°C. Також на високогір'ї дещо засніжило

Теги: повітря вітер погода

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