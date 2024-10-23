Софія Ротару біля могили. Співачка поділился щемливим фото на роковини смерті чоловіка
Достеменно не відомо, чи Ротару опублікувала старий знімок, чи співачка прибула до Києва
Співачка Софія Ротару, від якої тривалий час не було звісток, опублікувала в Instagram світлину біля могили чоловіка.
«Єдиний», – так артистка українською мовою підписала фото. На ньому Ротару вшановує пам'ять покійного чоловіка – музиканта Анатолія Євдокименка. Він пішов з життя 22 роки тому, 23 жовтня 2002 року.
Знаменитість на світлині додала позначку у формі червоного серця, а також вказала сьогоднішню дату 23.10.2024.
Також помітно, що надпис на могилі Євдокименка теж ще понад 20 років тому був зроблений українською мовою.
Достеменно не відомо, чи виконавиця опублікувала старий знімок, чи Ротару справді прибула до Києва. Проте, минулого, 2023 року, Ротару теж публікувала світлину біля могили чоловіка, але там вона була в іншому одязі. Тому, ймовірно, нова світлина є свіжою.
Як відомо, Анатолій Євдокименко був українським музикантом, керівником ансамблю «Червона рута». Від 1971-го працював художнім керівником і режисером концертних програм за участю Софії Ротару. У 1977-2002 роках працював у Кримській філармонії (Сімферополь). За словами фахівців, причиною смерті чоловіка стало ускладнення після другого інсульту, що стався за кілька місяців до трагедії.
Ротару та Євдокименко одружилися у 1968 році та прожили разом 34 роки. У подружжя народився син Руслан Євдокименко, якому нині 54 роки. Після смерті чоловіка Анатолія співачка більше не виходила заміж.
Нагадаємо, з перших днів повномасштабної війни в Україні сестра Софії Ротару Ауріка та її інші брати та сестри залишаються в Україні.
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