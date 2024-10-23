Софія Ротару біля могили. Співачка поділился щемливим фото на роковини смерті чоловіка

Артистка на світлині додала смайлик у формі червоного серця, а також вказала сьогоднішню дату 23.10.2024

Достеменно не відомо, чи Ротару опублікувала старий знімок, чи співачка прибула до Києва

Співачка Софія Ротару, від якої тривалий час не було звісток, опублікувала в Instagram світлину біля могили чоловіка.

«Єдиний», – так артистка українською мовою підписала фото. На ньому Ротару вшановує пам'ять покійного чоловіка – музиканта Анатолія Євдокименка. Він пішов з життя 22 роки тому, 23 жовтня 2002 року.

Знаменитість на світлині додала позначку у формі червоного серця, а також вказала сьогоднішню дату 23.10.2024.

Також помітно, що надпис на могилі Євдокименка теж ще понад 20 років тому був зроблений українською мовою.

На фото Ротару показалася у джинсах, коричневій жилетці, светрі та шарфі, а також в окулярах скриншот: instagram

Достеменно не відомо, чи виконавиця опублікувала старий знімок, чи Ротару справді прибула до Києва. Проте, минулого, 2023 року, Ротару теж публікувала світлину біля могили чоловіка, але там вона була в іншому одязі. Тому, ймовірно, нова світлина є свіжою.

На фото можна побачити, як Ротару стояла у чорній куртці, кепці та окулярах. «21 рік… без тебе…» - йдеться у підписі до кадру скриншот: instagram

Як відомо, Анатолій Євдокименко був українським музикантом, керівником ансамблю «Червона рута». Від 1971-го працював художнім керівником і режисером концертних програм за участю Софії Ротару. У 1977-2002 роках працював у Кримській філармонії (Сімферополь). За словами фахівців, причиною смерті чоловіка стало ускладнення після другого інсульту, що стався за кілька місяців до трагедії.

Ротару та Євдокименко одружилися у 1968 році та прожили разом 34 роки. У подружжя народився син Руслан Євдокименко, якому нині 54 роки. Після смерті чоловіка Анатолія співачка більше не виходила заміж.

Нагадаємо, з перших днів повномасштабної війни в Україні сестра Софії Ротару Ауріка та її інші брати та сестри залишаються в Україні.