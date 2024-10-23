Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Софія Ротару біля могили. Співачка поділился щемливим фото на роковини смерті чоловіка

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Артистка на світлині додала смайлик у формі червоного серця, а також вказала сьогоднішню дату 23.10.2024
фото: sofiarotaru.official

Достеменно не відомо, чи Ротару опублікувала старий знімок, чи співачка прибула до Києва

Співачка Софія Ротару, від якої тривалий час не було звісток, опублікувала в Instagram світлину біля могили чоловіка. 

«Єдиний», – так артистка українською мовою підписала фото. На ньому Ротару вшановує пам'ять покійного чоловіка – музиканта Анатолія Євдокименка. Він пішов з життя 22 роки тому, 23 жовтня 2002 року.

Знаменитість на світлині додала позначку у формі червоного серця, а також вказала сьогоднішню дату 23.10.2024.

Також помітно, що надпис на могилі Євдокименка теж ще понад 20 років тому був зроблений українською мовою.

На фото Ротару показалася у джинсах, коричневій жилетці, светрі та шарфі, а також в окулярах
На фото Ротару показалася у джинсах, коричневій жилетці, светрі та шарфі, а також в окулярах
скриншот: instagram

Достеменно не відомо, чи виконавиця опублікувала старий знімок, чи Ротару справді прибула до Києва. Проте, минулого, 2023 року, Ротару теж публікувала світлину біля могили чоловіка, але там вона була в іншому одязі. Тому, ймовірно, нова світлина є свіжою.

На фото можна побачити, як Ротару стояла у чорній куртці, кепці та окулярах. «21 рік… без тебе…» - йдеться у підписі до кадру
На фото можна побачити, як Ротару стояла у чорній куртці, кепці та окулярах. «21 рік… без тебе…» - йдеться у підписі до кадру
скриншот: instagram

Як відомо, Анатолій Євдокименко був українським музикантом, керівником ансамблю «Червона рута». Від 1971-го працював художнім керівником і режисером концертних програм за участю Софії Ротару. У 1977-2002 роках працював у Кримській філармонії (Сімферополь). За словами фахівців, причиною смерті чоловіка стало ускладнення після другого інсульту, що стався за кілька місяців до трагедії.

Ротару та Євдокименко одружилися у 1968 році та прожили разом 34 роки. У подружжя народився син Руслан Євдокименко, якому нині 54 роки. Після смерті чоловіка Анатолія співачка більше не виходила заміж.

Нагадаємо, з перших днів повномасштабної війни в Україні сестра Софії Ротару Ауріка та її інші брати та сестри залишаються в Україні.

Читайте також:

Теги: Софія Ротару співачка кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ухилянти дедалі частіше незаконно перетинають кордон
Під час воєнного стану в Україні викрили понад 600 груп, які переправляли чоловіків за кордон
24 вересня, 04:26
Співачка наразі проживає у США
Аліна Гросу стала дипломатом в США? Речник МЗС розʼяснив ситуацію
24 вересня, 05:59
У Міносвіти вважають, що очне навчання забезпечить дітям якісну освіту, інтеграцію в нову громаду, розвиток м'яких навичок та індивідуальний підхід учителя
З вересня 2025 року учні-переселенці мають навчатися очно: Міносвіти повідомило деталі
1 жовтня, 12:05
Боснії і Герцеговині надали статус кандидата на вступ до ЄС у грудні 2022 року
Боснія та Герцеговина має запровадити візи для росіян. ЄС поставив ультиматум
9 жовтня, 08:40
Полковник зізнався, що не спілкується з тими друзями чи знайомими, які виїхали за кордон
Комбриг «Хартії» назвав жорсткі обмеження, які варто запровадити для ухилянтів
15 жовтня, 16:45
Німеччина посилює перевірки на кордоні
Німеччина не пускає всіх підряд: що чекає українців на кордоні
16 жовтня, 08:22
Народна артистка Бучинська розповіла про свого чоловіка
Співачка Бучинська показала свого таємничого чоловіка з СБУ (фото)
19 жовтня, 14:01
Постер до треку Disease
Українка стала режисеркою нового кліпу Леді Гаги
Сьогодні, 10:30
Дмитра Ромаєва підозрюють у махінаціях із грошима
Колишній глава правління банку видав собі кредит і втік із Росії
21 жовтня, 09:14

Життя

Софія Ротару біля могили. Співачка поділился щемливим фото на роковини смерті чоловіка
Софія Ротару біля могили. Співачка поділился щемливим фото на роковини смерті чоловіка
Нардеп Дубінський у СІЗО змінив зачіску (фото)
Нардеп Дубінський у СІЗО змінив зачіску (фото)
«Чимало друзів відсіялось». Зірка серіалу «Жіночий лікар» розповіла про важкий перехід на українську мову
«Чимало друзів відсіялось». Зірка серіалу «Жіночий лікар» розповіла про важкий перехід на українську мову
Помер колишній учасник гурту «Воплі Відоплясова»
Помер колишній учасник гурту «Воплі Відоплясова»
Міністр Кулеба пішов у прийми до нової коханої
Міністр Кулеба пішов у прийми до нової коханої
«Ми почали разом жити у 2021 році». Нова кохана ексміністра Кулеби розповіла історію їхнього знайомства
«Ми почали разом жити у 2021 році». Нова кохана ексміністра Кулеби розповіла історію їхнього знайомства

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
312K
Перша жертва прокурорів-інвалідів
164K
Нардепка підказала, за кого треба взятися після прокурорів із фейковою інвалідністю
82K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
81K
Буданов розповів, що Північна Корея запросила в Росії в обмін на зброю і військо
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2024
14K
Митрополит Онуфрій скликав у Києві засідання Синоду УПЦ МП

Новини

Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам
Сьогодні, 17:05
Окупанти обстріляли Нікополь, є поранені (фото)
Сьогодні, 14:18
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Вчора, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Вчора, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua