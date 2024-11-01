У Києві оголошено І рівень небезпеки: що відбувається з погодою 1 листопада

У Києві вдень очікується 12-14° тепла

Сьогодні, 1 листопада, в Києві очікуються шквали вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Як зазначається, у Києві та столичному регіоні синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів, проте буде вітряно. Вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Ідеться про І рівень небезпеки, жовтий.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°. У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

Нагадаємо, 31 жовтня через прогнозовану негоду у столиці було приспущено головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні».

Як повідомлялося, 1 листопада в низці областей України очікуються небезпечні метеорологічні явища. За прогнозом синоптиків, на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.