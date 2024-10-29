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Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня

glavcom.ua
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Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Прогноз погоди в Україні
Фото: glavcom.ua

В Україні буде переважно сухо та хмарно

29 жовтня українців очікує доволі тепла погода, буде хмарно з проясненнями, в західних регіонах можливий слабкий дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі у західних регіонах становитиме +3-5°C, на півдні країни до +8°C, в центральних областях вночі температура повітря сягатиме до +4-6°C. Вдень повітря прогріється до комфортних +12-14°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – +13-15°C. Практично у всіх регіонах країни очікується слабкий суха погода, крім західних, де можливі опади. 

Прогноз погоди в Україні
Прогноз погоди в Україні
Фото: Укргідрометцентр

У Київській області очікується сонячна погода, але із мінливою хмарністю. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4-6°C, а вдень підніметься до +11-13°C. У Києві вночі очікується близько +6°C, а вдень  +11-13°C.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер погода Київ

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