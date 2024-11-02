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Прикордонники у Латвії затримали українців, які організовували перевезення нелегалів

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Прикордонники у Латвії затримали українців, які організовували перевезення нелегалів
У Латвії затримали українців за перевезення нелегалів
фото з відкритих джерел

Двоє українців організували в Латвії нелегальне перевезення людей

У Латвії затримали двох громадян України, які були причетні до незаконного переправлення 25 осіб азійського походження через білорусько-латвійський кордон. Про це повідомляє LSM.

Латвійські прикордонники під час моніторингу прикордонних районів у Краславському краї помітили мікроавтобус із фальшивим трафаретом, який мав вигляд логотипу Державної прикордонної служби.

«Автобус був із підробленим номерним знаком, який належав реальному транспорту прикордонників. Зупинений мікроавтобус марки Renault Master, імовірно, використовувався для перевезення порушників кордону», – повідомляється у заяві.

Під час перевірки документів було встановлено, що обидва перевізники є громадянами України.

З’ясувалося, що чоловіки намагалися перевезти 25 осіб азійського походження, які знаходилися поруч із зупиненим транспортним засобом та незаконно перетнули білорусько-латвійський кордон. Проти цих перевізників Державна прикордонна служба порушила кримінальну справу.

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс заявив, що подібні випадки свідчать про наявність великої мережі незаконного перевезення мігрантів, яка існує вже давно та є нелегальним бізнесом, який приносить мільярди.

Нагадаємо, стало відомо, що служба фінансової розвідки Латвії повідомила про блокування активів 147 осіб, які потрапили під санкції, встановлені проти РФ та Білорусі. 

Як повідомлялось раніше, Латвія передасть Україні закуплені раніше у Великої Британії бойові гусеничні бронемашини розвідки CVR(T).

До слова, прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть бронетранспортери.

Зауважимо, що українські розвідники отримали дрони різних типів, придбані на пожертви громадян Латвії. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки. 

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Теги: прикордонники міністр санкції кордон перевезення автобус блокування Латвія

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