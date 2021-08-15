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    15 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    15 серпня відзначається День археолога - 15 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    15 серпня відзначається День археолога
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні не можна використовувати тварин для роботи

    Сьогодні, 15 серпня, у світі відзначають День археолога, а віряни вшановують пам'ять Стефана Першомученика.

    У цей день світова спільнота відзначає День народження телефонного привітання «Алло».

    День арехелога

    Давним-давно археологи вирішили, що 15 серпня — це їхнє професійне свято. А в 2008 році президент України підписав указ, який офіційно закріпив дату за Днем археолога.

    Які б легенди чи реальні факти не стояли за цією датою, вона тісно пов’язана з польовим сезоном – часом, коли археологи перебувають в експедиції. Саме поле є однією з визначальних ознак фаху. Навколо нього побутує велика кількість міфів і легенд, фольклору та традицій, археологію зачасту порівнюють з роботою детектива.

    Проте розкопки – це фізично важка й відповідальна частина роботи. Адже в полі – за будь-якої погоди й досить часто у складних побутових умовах – триває первинний етап археологічних досліджень, накопичення джерельної бази. Бездоганне дотримання методики досліджень, належна фіксація матеріальних решток, ретельний відбір зразків тощо є запорукою якості подальших аналітичних робіт.

    День народження телефонного привітання «Алло»

    Вперше його запропонував використовувати Томас Едісон 15 серпня 1877 р. у листуванні з президентом телеграфної компанії Пітсбурга. На його думку, вітання «Hello» було найкращим з усіх варіантів телефонного звернення. Поступово англійське вітання трансформувалося в «Алло», яким уже користується кілька поколінь наших співвітчизників.

    Яке православне свято

    Церква 15 серпня вшановує пам'ять святого Стефана – першого мученика, який був прихильником християнського вчення і походив з єврейської діаспори.

    Згідно з переказами, разом з шістьма одновірцями саме Стефан був обраний у диякони апостолами і мав підтримувати порядок, справедливість серед населення. Однак потрібно сказати, що крім цього Стефан також проповідував віру в Христа в Єрусалимі.

    Народні прикмети на 15 серпня:

    • Яка з ранку погода - так буде наступні шість тижнів.
    • Йде дощ - буде хороший урожай.
    • Дує північно-східний вітер - урожай зернових буде поганим.
    • Молодий місяць - до дощової погоди, зростаючий місяць - до посушливої.
    • Павуки плетуть маленьку павутину - до дощу.
    • Жаби голосно квакають - до дощу.
    • Кішки стіни кігтями скребуть - до негоди. У цей день немає сенсу йти на риболовлю.

    Що не рекомендується робити 15 серпня:

    • У Степанів день ні в якому разі не можна ображати тварин. До них варто проявляти особливу увагу. Якщо у вас немає коня, погладьте кішку.
    • У цей день краще відкласти великі справи на інший день, а ось плани будуйте.
    • Також не дозволяється лаятися. А ще варто утриматися від зневіри.

    У кого іменини 15 серпня?

    Іменини сьогодні святкують Василь, Степан.

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    Теги: церква свята День Незалежності урожай президент розкопки населення указ
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    15 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони