«Нові майдани – нові банани». Соцмережі вибухнули через чергову провокацію Мендель

Каламбур колишньої прессекретарки про Майдан обурив українців

Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель на своїй сторінці у Facebook оприлюднила тему чергового влогу із програми «Велика деолігархізація» і зібрала чимало гнівних коментарів. Вона зібралася розповідати про «нові майдани».

«Нові майдани – нові банани. Соцмережі знову «качають». На носі – осінь, а відтак пора розповідати про нові майдани - тарифні чи проти Формули Штайнмаєра - в цілому, помітьте, причина для протестів вже давно не має значення. Заклики іти на майдан з будь-якого приводу перетворилися на політичні змагання зі спортивним присмаком.Сьогодні о 22:00 на Україна24 «Велика деолігархізація», – написала Юлія Мендель.

Між тим, у коментарях колишній прес секретарці закидають, що вона такими дописами знецінює Майдан.

«Майдан – це не про ковбасу чи тарифи», – написав Олексій Малютін.

«Скільки треба протестів і революцій стільки і буде, щоб нікчеми не порівнювали майдани з бананами», – ідеться в іншому коментарі.

Раніше в українців викликало обурення ставлення Юлії Мендель до подій на Майдані, яке вона висловила у власній книзі.

«Розгромні, рекордні 73% у другому турі теж у суті своїй були революцією. Лишень прийнятною для більшості населення: без брудних наметів, розтрощеного Майдану, негігієнічних і холодних ночей з ризиком бути побитим, знесеним водометами чи обприсканим газом, без усієї цієї революційної «романтики» минулих століть, але з чітким, жорстким і емоційним вироком тодішній владі», – написала Мендель.

Додамо, що Мендель назвала основну причину своєї відставки. Вона повідомила, що через підвищені навантаження на посаді в неї погіршилося здоров’я.

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