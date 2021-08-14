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    «Нові майдани – нові банани». Соцмережі вибухнули через чергову провокацію Мендель

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    Висловлювання Юлії Мендель про Майдан обурюють українців - «Нові майдани – нові банани». Соцмережі вибухнули через чергову провокацію Мендель
    Висловлювання Юлії Мендель про Майдан обурюють українців
    Фото з відкритих джерел

    Каламбур колишньої прессекретарки про Майдан обурив українців

    Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель на своїй сторінці у Facebook оприлюднила тему чергового влогу із програми «Велика деолігархізація» і зібрала чимало гнівних коментарів. Вона зібралася розповідати про «нові майдани».

    «Нові майдани – нові банани. Соцмережі знову «качають». На носі – осінь, а відтак пора розповідати про нові майдани - тарифні чи проти Формули Штайнмаєра - в цілому, помітьте, причина для протестів вже давно не має значення. Заклики іти на майдан з будь-якого приводу перетворилися на політичні змагання зі спортивним присмаком.Сьогодні о 22:00 на Україна24 «Велика деолігархізація», – написала Юлія Мендель.

    Між тим, у коментарях колишній прес секретарці закидають, що вона такими дописами знецінює Майдан.

    «Майдан – це не про ковбасу чи тарифи», – написав Олексій Малютін.

    «Скільки треба протестів і революцій стільки і буде, щоб нікчеми не порівнювали майдани з бананами», – ідеться в іншому коментарі.

    Раніше в українців викликало обурення ставлення Юлії Мендель до подій на Майдані, яке вона висловила у власній книзі.

    «Розгромні, рекордні 73% у другому турі теж у суті своїй були революцією. Лишень прийнятною для більшості населення: без брудних наметів, розтрощеного Майдану, негігієнічних і холодних ночей з ризиком бути побитим, знесеним водометами чи обприсканим газом, без усієї цієї революційної «романтики» минулих століть, але з чітким, жорстким і емоційним вироком тодішній владі», написала Мендель.

    Додамо, що Мендель назвала основну причину своєї відставки. Вона повідомила, що через підвищені навантаження на посаді в неї погіршилося здоров’я.

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    Теги: тарифи Україна Facebook Юлія Мендель населення
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    «Нові майдани – нові банани». Соцмережі вибухнули через чергову провокацію Мендель