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17-річний хлопець потрапив у скандал в Одесі через пісні Цоя (відео)

glavcom.ua
17-річний хлопець потрапив у скандал в Одесі через пісні Цоя (відео)
Правоохоронці поцікавилися у виконавця, чому він не співає пісні українською
фото: Telegram-канал Україна 24/7

Молодий виконавець в черговий раз нарвався на неприємності через російські пісні 

Через повномасштабне вторгнення окупантів багато українців стали різко негативно ставитися до всього, що пов'язано з РФ – починаючи від російської мови і закінчуючи літературними/музичними творами. Проте не всі громадяни це усвідомлюють, що підтверджує черговий скандал із піснями Цоя в Одесі. 17-річний хлопець із гітарою вмостився на Дерибасівській і почав співати російські пісні, чим привернув до себе увагу поліцейських. Правоохоронці поцікавилися у виконавця, чому він не співає пісні українською, при цьому з розмови складається враження, що зауваження йому роблять уже не вперше.

Копи додали, що підійшли до хлопця на прохання людей, які відпочивають неподалік, і резонно помітили, що наступного разу може підійти «хтось інший», і ситуація складеться зовсім інакше.

До речі, цей хлопець уже потрапляв у скандал через пісні Цоя, але того разу співав їх на вулицях Львова. На нього звернула увагу народний депутат, а після того, як отримала відповідь із нецензурними словами, написала заяву до поліції.

Через деякий час виконавець записав відео з вибаченнями, проте, як можна переконатися по його «турне» містами України, жодних висновків молодик для себе не зробив.

Нагадаємо, у мережі розповсюдили відео, на якому вуличні музиканти у Грузії виконують російські пісні. Це викликало невдоволення в одного з місцевих жителів, який, очевидно, відверто протестує проти окупаційної політики Російської Федерації та не бажає чути музику з країни-терориста у своїй країні. На відео можна побачити, як хлопці виконують пісню «Що таке осінь» гурту «ДДТ», акомпануючи себе на гітарі. Грузин несподівано підійшов до вокаліста і прокричав у мікрофон всім відому фразу: «Російський військовий корабель, іди на**й!»

Також ми писали, що в Україні пропонують ввести штрафи за російську музику в громадських місцях. Відповідний законопроєкт №9547 вже зареєстровано у Верховній Раді. У пояснювальній записці зазначається, що такі зміни потрібні для викорінення сепаратистських настроїв населення, які можуть створюватися саме через культуру.

Теги: русский язык Одесса полиция скандал

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17-річний хлопець потрапив у скандал в Одесі через пісні Цоя (відео)
17-річний хлопець потрапив у скандал в Одесі через пісні Цоя (відео)
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