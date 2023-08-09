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Покарання за прослуховування російської музики: зареєстровано законопроєкт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Покарання за прослуховування російської музики: зареєстровано законопроєкт
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фото ілюстративне

Через російську музику громадянин може позбутися 25 тис. грн

В Україні пропонують ввести штрафи за російську музику в громадських місцях. Відповідний законопроєкт №9547 вже зареєстровано у Верховній Раді.

У пояснювальній записці зазначається, що такі зміни потрібні для викорінення сепаратистських настроїв населення, які можуть створюватися саме через культуру.

«Такі продукти часто по своїй суті були інформаційними спецопераціями, спрямованими на послаблення нашої держави. Саме тому слід вживати дієвих заходів щодо обмеження музичного продукту держави-агресора на території України», – йдеться в документах.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про культуру» заборонено також публічно виконувати фонограми, відеограми та показувати музичні кліпи, участь в яких беруть громадяни РФ.

Які штрафи хочуть ввести

За публічне виконання, показ, демонстрацію, сповіщення у закладах торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, музичних фонограм, відеограм, музичних кліпів, їхніх елементів, інших творів, розповсюдження яких заборонено, можна отримати штраф:

  • від 5 100 до 8 500 грн;
  • за повторне порушення від 17 000 до 25 500 грн.

Нагадаємо, 13 липня Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва. 

Теги: Верховна Рада музика росія війна

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