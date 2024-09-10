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«Для нього немає межі»: Гарріс повідомила, чого очікує від Трампа під час дебатів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Для нього немає межі»: Гарріс повідомила, чого очікує від Трампа під час дебатів
«Для нього немає межі в тому, як низько він може впасти. І ми повинні бути готові до цього» – Камала Гарріс про Трампа
фото: x.com/KamalaHarris

Гарріс переконана, що Трампа цікавлять лише власні інтереси, а не інтереси американців

Кандидатка у президенти Сполучених Штатів Камала Гарріс напередодні перших дебатів з Дональдом Трампом розповіла, чого вона очікує від свого опонента. В інтерв’ю подкасту The Rickey Smiley Morning Show вона заявила, що Трамп на дебатах «буде брехати».

Гарріс заявила, що її опонент завжди використовує «заїжджену пластинку», натякаючи на його особисті нападки на опонентів.

«Для нього немає межі в тому, як низько він може впасти. І ми повинні бути готові до цього. Ми повинні бути готові до того, що він не завдає собі клопоту казати правду. Ми маємо готуватись до того, що він говоритиме багато неправди», – додала вона.

Крім того, на думку віцепрезидентки США, Трамп під час дебатів покаже, що його цікавлять власні інтереси, а не інтереси американського народу.

«Я думаю, що він буде брехати. Він має оцю тактику, яку використовував у минулому, нападаючи на Обаму, Гілларі Клінтоні. Тож маємо очікувати, що це все проявиться (на дебатах. – ред.)», – підсумувала вона.

Нагадаємо, Дональд Трамп має незначну перевагу над віцепрезидентом Камалою Гарріс серед ймовірних виборців у США. Згідно з даними опитування, Трамп підтримується 48% виборців, тоді як Гарріс – 47%. Про це йдеться у свіжому опитуванні проведеному New York Times спільно з Коледжем Сієни.

Експерти зазначають, що через свята та відсутність подій після з’їзду було проведено менше високоякісних опитувань, що могло вплинути на результати. Крім того, очікується більше опитувань після майбутніх дебатів.

До слова, Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що ображений на слова глави РФ Володимира Путіна, який підтримав кандидатку від демократів Камалу Гарріс. Про це він сказав на мітингу у Вісконсині.

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Теги: росія свята Дональд Трамп Гілларі Клінтон Камала Гарріс

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