Під роздачу силовиків потрапило підприємство, яке будує захисні фортифікації для ЗСУ

Тиск БЕБ на бізнес триває, зокрема на компанії, які будують захисні фортифікації для ЗСУ та укриття для цивільних

Бетон не винний: силовики прийшли на BetonEnergo

Після російських ударів по енергетичній інфраструктурі дуже важливо знайти ключові причини того, чому побудований захист не спрацював на 100%.

Це важливо не тільки у контексті покарання винних.

Більш важливим є недопущення подібних ситуацій у майбутньому.

Так, удари росіян по енергетиці, на жаль, ще будуть.

Але вкрай важливо, щоб рівень системи захисту був на порядок вищим.

І тут важливо не намагатись знайти стрілочників, чи займатись «призначенням винних».

Але саме такі спроби відбуваються зараз.

Силові структури, зокрема, БЕБ, намагаються тиснути на будівельні компанії, які будували захисні споруди.

І це на тлі позиції президента Володимира Зеленського щодо неприпустимості тиску на бізнес (відповідне рішення було оформлено рішенням РНБО від 23 січня 2024 року).

Це рішення передбачало зокрема і прийняття нового закону про БЕБ із запровадженням ефективних запобіжників від такого тиску.

Однак тиск БЕБ на бізнес триває.

Цього разу «під роздачу» потрапило підприємство, яке будує захисні фортифікації для ЗСУ та укриття для цивільних.

Мова не про фірми-пустишки, які спеціально створюються під виграш відповідних державних тендерів і потім забезпечують «відкати» чиновникам.

Мова про галузевих лідерів з виробництва залізобетонних виробів в Україні.

Це компанія BetonEnergo (Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод Залізобетонних Виробів «Дорожні та Енергетичні Конструкції»), яка є стратегічно важливим підприємством України та одним з основних виробників залізобетонних конструкцій для фортифікації, будівництва та захисту енергетичних об’єктів та цивільного захисту населення.

Будівництво фортифікацій та захисних споруд – це те, що рятує тисячі життів, це те, що зупиняє просування ворога і це те, що захищає критичну інфраструктуру та цивільних.

Таким компаніям має завжди бути зелене світло та всіляке сприяння на всіх рівнях державного управління.

Натомість через повне блокування всіх офісів і виробництв не відбулося відвантаження нових захисних конструкцій для потреб армії та цивільного захисту.

Ціна таких дій правоохоронців – це незбудовані укріплення для ЗСУ та незбудовані споруди цивільного захисту.

12 вересня 2024 року за 12 адресами компанії відбулися одночасні, безпідставні обшуки за абсолютно надуманими, недолуго сфабрикованими звинуваченнями.

Одночасні обшуки відбулися вдома не тільки у керівників компанії, а й у рядових працівників, де під час обшуку перебували дружини, маленькі діти та літні батьки.

Паралельно з цим відбувалися обшуки у п’яти підрозділах компанії, на виробництвах та офісах у двох різних містах України, що призвело до повного блокування роботи компанії.

Формальна підстава для обшуків – начебто невідповідність збудованих компанією укриттів класу захисту від вибухової хвилі А-II.

Компанія вважає, що вказані звинувачення є необґрунтованими, адже перед вчиненням силових дій співробітниками БЕБ не було проведено жодних випробувань, а підставою для «слідчих дій» стала експертиза невідомої організації, назва якої навіть не згадується у матеріалах судового засідання по справі.

У той же час, якість продукції компанії та її відповідність державним нормам та стандартам документально підтверджена випробуваннями та має всі належні документи, які підтверджують її відповідність рівня захисту А-II.

Зокрема, такі висновки надав інституту ДСНС України. Були здійснені та оформлені протоколами натурні та полігонні випробування.

Зазначу, що всі дії щодо перевірки якості вироблених конструкцій БЕБ могло провести без блокування роботи компанії та без показушних силових маски-шоу.

Навіщо це робити у такий важкий для країни час, коли будь-яка складна господарська діяльність в умовах відключень енергетики, ризику ракетних ударів та дефіциту робочих кадрів є вже своєрідним трудовим подвигом?

Чи не стоїть за цим банальний перерозподіл ринку державних тендерів на будівництво захисних споруд?

Чи не вирине незабаром у черговому тендері фірма-одноденка, яка виставить ціну у декілька разів більшу, а потім віддасть роботи у субпідряд реальному підприємству, але за значно нижчою ціною?

Мовляв, нехай робить. А тим часом держава може переплатити у декілька разів більше.

Все це, звісно, лише версії, але з урахуванням силової практики в Україні ця версія, на жаль, є цілком реальною.

Отже, чекаємо на реакцію влади і виконання принципу недоторканності білого бізнесу, який платить податки, створює робочі місця та посилює захист країни.