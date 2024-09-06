Дитина не ходить до школи у Польщі? Міносвіти пояснило, яке покарання чекати батькам

До українців, чиї діти не ходитимуть до школи у Польщі, будуть застосовані санкції

Українські біженці у Польщі повинні дотримуватися нового правила – шкільного обов'язку для дітей відповідного віку. До батьків, чиї діти не ходитимуть до школи, передбачені санкції. Міністерство народної освіти Польщі дало роз'яснення, які суми штрафів загрожують українцям за порушення вимог.

Вимоги Польщі щодо школярів

Якщо досі українські діти зі статусом тимчасового захисту могли відвідувати польські школи або залишатися на дистанційному навчанні в українській системі освіти, то з 1 вересня правила змінилися. На дітей з України тепер поширюється обов'язкова шкільна освіта, включаючи «нульовий» підготовчий клас.

Як пояснюють у Міносвіти Польщі, відповідальність за контроль за проходженням обов'язкової освіти дітьми, які проживають в округах цих шкіл, несуть директори державних початкових шкіл. А громада контролює виконання обов'язкової освіти молоддю, яка проживає в громаді.

«У разі недотримання обов'язкової шкільної освіти або навчання можуть бути застосовані санкції у вигляді адміністративного стягнення, наприклад, штрафу або прямого примусу. Одноразово накладений штраф не може перевищувати 10 000 злотих (100 тис. грн, – «Главком»), а загальна сума багаторазово накладених штрафів не може перевищувати 50 000 злотих (500 тис. грн, – «Главком»)», – пояснюють у міністерстві. Водночас перед початком виконавчого провадження директор школи надсилатиме батькам або законним представникам учня попередження.

Фінансовий вплив

Ще один важіль впливу на батьків, щоб діти ходили до школи і не «випадали» із польського освітнього середовища – прив'язка виплат до виконання шкільного обов'язку. Ті українці, чиї діти не підуть до школи, більше не отримуватимуть допомогу «800+» (8000 грн), яка виплачується щомісяця до повноліття. Також – допомогу для підготовки до школи «Добрий старт» у 300 злотих (3000 грн перед початком навчального року).

Якщо батьки отримують листи від Управління соціального страхування (ZUS) про призупинення пільг 800+ і запит стосується інформації про виконання дитиною шкільних обов’язків, необхідно вказати школу, де дитина виконує шкільні зобов’язання, або повідомити, де вона навчається в школі. «Якщо до листа необхідно додати документи, що підтверджують цю умову, зробіть це», – зазначають у відомстві.

Домашнє навчання

У зв'язку з необхідністю самостійного здобуття знань у домашньому навчанні, для українських студентів цей варіант виключений через гірше знання польської мови, зазначають у Міносвіти.

«У режимі домашнього навчання можуть бути лише діти та учні з множинними вадами розвитку, у тому числі з вадами інтелекту, які мають довідку про необхідність спеціального навчання та є обов’язковими до навчання в школі або в реабілітаційно-освітньому центрі», – пояснюють у Міносвіти.

Зазначається, що участь в онлайн-заняттях, організованих українськими навчальними закладами, не повинна перешкоджати обов’язковому відвідуванню польської школи.

Нагадаємо, польське міністерство на чолі з Барбарою Новіцькою планує змінити положення щодо організації навчання, виховання та догляду за дітьми та молоддю, які є громадянами України. Зараз у польській системі освіти навчаються 134 тис. українських дітей, і з вересня ця кількість може зрости ще на 80 тис. через запровадження обов'язкового навчання.