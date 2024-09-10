Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЗСУ критично бракує запчастин до західної техніки – Bild

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ критично бракує запчастин до західної техніки – Bild
Самохідна гаубиця 2000 у битві за Бахмут два роки тому, вона популярна серед українських військових через відмінну броню
фото: Lars Berg

Багато українських самохідних гаубиць простоюють

ЗСУ не вистачає запчастин для західного озброєння, через що вони не можуть використовувати значну частину поставлених Німеччиною, Нідерландами та Італією танкових гаубиць, які виведені з ладу. Про це пише Bild.

Ситуація із запчастинами катастрофічна, підтверджують два командири українських артилерійських підрозділів, які майже два роки воюють на самохідних гаубицях в Україні. «Це чудова система, але знос дуже високий», – каже один із двох артилеристів. Інтенсивне використання самохідної гаубиці вже було помітне під час битви під Бахмутом  влітку 2022 року.

«Через короткий час ми повідомили про необхідність заміни», – розповідає військовий. Але цей процес просувається повільно – ще й тому, що не вистачає запчастин.

Через два роки мало що змінилося: хоча виробник Rheinmetall оголосив про велике замовлення на виробництво тризначної кількості одиниць у травні цього року, виробництво займає кілька місяців через необхідність загартування спеціальних труб.

За інформацією Bild, Німеччина зараз постачає невелику кількість труб для гострих потреб фронту, щоб привести в бойову готовність принаймні частинуукраїнських самохідних гаубиць, які вийшли з ладу.

Але, на думку українських артилеристів, труби є не єдиною проблемою.

Інші частини деяких самохідних гаубиць також потребують заміни, але закупівля їх також не вдається через бюрократичні перепони, оскільки замовити можна лише окремі частини.

«Це абсурдно, що більше систем зброї вийшли з ладу через брак запчастин, ніж через ворожий вогонь», – критикує голова Комітету з питань оборони Маркус Фабер. Приємно, що цього року Україні буде поставлено більше самохідних гаубиць, сказав Фабер. «Однак, якби достатня кількість запасних частин була поставлена ​​вчасно, Україна мала б тепер більше систем для своєї оборони».

Нагадаємо, Німеччина передасть Україні ще 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000. Також Берлін з іншими партнерами надасть українським військам ще 77 танків Leopard 1A5. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, Німеччина передасть Україні 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000 на 150 млн євро. Шість машин буде направлено в Україну цього року, ще шість – у 2025 році.

Читайте також:

Теги: Німеччина міністр Україна Берлін озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пьотр Лукасевич розпочне виконання обов’язків посла 1 вересня
«До біса Путіна! Україну – до НАТО!». Новий посол Польщі в Україні: факти і цитати Персона
2 вересня, 10:00
Путін утримався від офіційного оголошення стану війни
Аналітики пояснили, навіщо РФ оголосила контртерористичну операцію у своїх областях
11 серпня, 08:59
Як заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, з території Курської області з початку літа понад 2 тис. разів обстрілювали Сумську область
Плани України на захоплені території та переговори з Британією й Ірландією. Головне за 13 серпня
13 серпня, 22:00
Віце-канцлер Німеччини Хабек наполягає на роботі українців у Німеччині
Віце-канцлер Німеччини звернувся до біженців з України із проханням
23 серпня, 09:31
Чехія продовжує допомагати Україні, постачаючи боєприпаси
Висока ціна боєприпасів, що закуповуються для України: реакція прем'єр-міністра Чехії
28 серпня, 16:23
За клопотанням прокуратури чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Київського таксиста заарештували за виправдовування російської агресії
28 серпня, 17:59
Зеленський: «На сьогодні затримання Павла Дурова не впливає на те, що Telegram працює в Україні»
Зеленський відповів, чи вплине затримання Дурова на роботу Telegram в Україні
27 серпня, 17:00
Євген Радчук був призваний на військову службу у червні 2022 року
Його життя обірвав ворожий мінометний обстріл. Згадаймо Євгена Радчука
6 вересня, 09:00
Президент України Володимир Зеленський прилетів до Італії
Зеленський прибув з візитом в Італію
6 вересня, 20:05

Політика

ЗСУ критично бракує запчастин до західної техніки – Bild
ЗСУ критично бракує запчастин до західної техніки – Bild
Кремль докладає зусиль, аби знайти посередників для переговорів з Україною – ISW
Кремль докладає зусиль, аби знайти посередників для переговорів з Україною – ISW
КНДР приведе ядерну зброю у повну боєздатність – Yonhap
КНДР приведе ядерну зброю у повну боєздатність – Yonhap
Німеччина вводить контроль на всіх сухопутних кордонах: причина
Німеччина вводить контроль на всіх сухопутних кордонах: причина
«Для нього немає межі»: Гарріс повідомила, чого очікує від Трампа під час дебатів
«Для нього немає межі»: Гарріс повідомила, чого очікує від Трампа під час дебатів
Нідерланди дозволили використовувати свою зброю на території Росії
Нідерланди дозволили використовувати свою зброю на території Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті
48K
Заборонити виїзд з України дітям: Корчинський зробив гучні заяви
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
«Ситуація, якої раніше не було»: голова Volkswagen пояснив, що чекає на автопром Європи
14K
Чому відкликано тимчасово повіреного України у Грузії? В історії раптом виринули пральні машини
6752
Фіцо звинуватив українських воїнів у «фашизмі»: МЗС різко відреагувало

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua