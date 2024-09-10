ЗСУ критично бракує запчастин до західної техніки – Bild

Самохідна гаубиця 2000 у битві за Бахмут два роки тому, вона популярна серед українських військових через відмінну броню

Багато українських самохідних гаубиць простоюють

ЗСУ не вистачає запчастин для західного озброєння, через що вони не можуть використовувати значну частину поставлених Німеччиною, Нідерландами та Італією танкових гаубиць, які виведені з ладу. Про це пише Bild.

Ситуація із запчастинами катастрофічна, підтверджують два командири українських артилерійських підрозділів, які майже два роки воюють на самохідних гаубицях в Україні. «Це чудова система, але знос дуже високий», – каже один із двох артилеристів. Інтенсивне використання самохідної гаубиці вже було помітне під час битви під Бахмутом влітку 2022 року.

«Через короткий час ми повідомили про необхідність заміни», – розповідає військовий. Але цей процес просувається повільно – ще й тому, що не вистачає запчастин.

Через два роки мало що змінилося: хоча виробник Rheinmetall оголосив про велике замовлення на виробництво тризначної кількості одиниць у травні цього року, виробництво займає кілька місяців через необхідність загартування спеціальних труб.

За інформацією Bild, Німеччина зараз постачає невелику кількість труб для гострих потреб фронту, щоб привести в бойову готовність принаймні частинуукраїнських самохідних гаубиць, які вийшли з ладу.

Але, на думку українських артилеристів, труби є не єдиною проблемою.

Інші частини деяких самохідних гаубиць також потребують заміни, але закупівля їх також не вдається через бюрократичні перепони, оскільки замовити можна лише окремі частини.

«Це абсурдно, що більше систем зброї вийшли з ладу через брак запчастин, ніж через ворожий вогонь», – критикує голова Комітету з питань оборони Маркус Фабер. Приємно, що цього року Україні буде поставлено більше самохідних гаубиць, сказав Фабер. «Однак, якби достатня кількість запасних частин була поставлена ​​вчасно, Україна мала б тепер більше систем для своєї оборони».

Нагадаємо, Німеччина передасть Україні ще 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000. Також Берлін з іншими партнерами надасть українським військам ще 77 танків Leopard 1A5. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, Німеччина передасть Україні 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000 на 150 млн євро. Шість машин буде направлено в Україну цього року, ще шість – у 2025 році.