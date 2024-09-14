Зеленський відзначив державними нагородами видатних діячів до Дня українського кіно: список

14 вересня відзначається День українського кіно

Президент України Володимир Зеленський за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Дня українського кіно відзначив державними нагородами видатних діячів. Про це стало відомо з указу №629/2024.

Зеленський постановив нагородити орденом «За заслуги» II ступеня:

Михальчука Сергія Євгеновича – кінооператора.

Зеленський постановив нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:

Бадоєва Алана – режисера, сценариста;

Коваленко Алісу – режисерку;

Пілунського Ярослава – оператора-постановника;

Ризоля Святослава Леонідовича – продюсера;

Федінчика Андрія – актора театру, кіно та дубляжу.

Зеленський постановив нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

Вітовську-Ванцу Ірму – акторку театру і кіно, телеведучу.

Зеленський надав звання «Народний артист України»:

Капінос Інні – акторці театру і кіно;

Саніну Олександру – кінорежисерові, актору, операторові, продюсеру.

Зеленський надав звання «Заслужений діяч мистецтва України»:

Сеітіблаєву Ахтему – акторові театру і кіно, режисеру.

Зеленський надав звання «Заслужений працівник культури України»:

Різолю Андрію – кінопродюсерові.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 вересня, відзначається День українського кіно. Це свято є важливою подією в культурному житті країни.