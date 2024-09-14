Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський відзначив державними нагородами видатних діячів до Дня українського кіно: список

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відзначив державними нагородами видатних діячів до Дня українського кіно: список
Зеленський присвоїв почесні звання акторам та режисерам
фото: Офіс президента

14 вересня відзначається День українського кіно

Президент України Володимир Зеленський за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Дня українського кіно відзначив державними нагородами видатних діячів. Про це стало відомо з указу №629/2024.

Зеленський постановив нагородити орденом «За заслуги» II ступеня:

  • Михальчука Сергія Євгеновича – кінооператора.

Зеленський постановив нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:

  • Бадоєва Алана – режисера, сценариста;
  • Коваленко Алісу – режисерку;
  • Пілунського Ярослава – оператора-постановника;
  • Ризоля Святослава Леонідовича – продюсера;
  • Федінчика Андрія – актора театру, кіно та дубляжу.

Зеленський постановив нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

  • Вітовську-Ванцу Ірму – акторку театру і кіно, телеведучу.

Зеленський надав звання «Народний артист України»:

  • Капінос Інні – акторці театру і кіно;
  • Саніну Олександру – кінорежисерові, актору, операторові, продюсеру.

Зеленський надав звання «Заслужений діяч мистецтва України»:

  • Сеітіблаєву Ахтему – акторові театру і кіно, режисеру.

Зеленський надав звання «Заслужений працівник культури України»:

  • Різолю Андрію – кінопродюсерові.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 вересня, відзначається День українського кіно. Це свято є важливою подією в культурному житті країни.

Читайте також:

Теги: свята свято державні нагороди Володимир Зеленський кіностудія Держкіно кіно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

17 серпня – День безпритульних тварин
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 серпня, 00:10
Цього року 33-тя річниця проголошення незалежності України припадає на вихідний (субота)
З Днем Незалежності України 2024: привітання, вірші та листівки
24 серпня, 06:00
Сирський отримав нове військове звання
Сирський отримав нове військове звання
24 серпня, 12:57
Україна успішно випробувала першу власну балістичну ракету – Зеленський
Україна успішно випробувала першу власну балістичну ракету – Зеленський
27 серпня, 16:38
30 серпня – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень
30 серпня: який сьогодні день, прикмети та заборони
30 серпня, 00:10
Винищувач F-16 зазнав катастрофи в понеділок, 26 серпня
В Україні розбився американський винищувач F-16: деталі від The Wall Street Journal
29 серпня, 18:04
На заході сонця червоне небо – скоро похолодає
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
У народі Різдво Пресвятої Богородиці називають другою Пречистою
Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та листівках
8 вересня, 07:21
На знімальному майданчику новорічної історії «Потяг у 31 грудня»
Експрес «Київ – Львів», набитий зірками, зупинився посеред поля. Що відомо про першу кінопрем’єру 2025 року
9 вересня, 22:20

Політика

Чи очікують в Україні виборів наступного року: Рада запланувала видатки на ЦВК
Чи очікують в Україні виборів наступного року: Рада запланувала видатки на ЦВК
Зеленський відзначив державними нагородами видатних діячів до Дня українського кіно: список
Зеленський відзначив державними нагородами видатних діячів до Дня українського кіно: список
День фізичної культури і спорту: Зеленський привітав спортсменів
День фізичної культури і спорту: Зеленський привітав спортсменів
Зеленський звернувся до українських танкістів у день їх свята
Зеленський звернувся до українських танкістів у день їх свята
Зеленський прокоментував нічну атаку безпілотниками Росії на Україну
Зеленський прокоментував нічну атаку безпілотниками Росії на Україну
Подружжя Зеленських зустрілося з актором Майклом Дугласом
Подружжя Зеленських зустрілося з актором Майклом Дугласом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
31K
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети, традиції та заборони
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5976
«Азов» повідомив, скільки їхніх воїнів перебуває в російському полоні
5687
«Росія нам не ворог». В Італії на білбордах з’явилися проросійські плакати (фото)

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
Вчора, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua