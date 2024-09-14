Зеленський відзначив державними нагородами видатних діячів до Дня українського кіно: список
14 вересня відзначається День українського кіно
Президент України Володимир Зеленський за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Дня українського кіно відзначив державними нагородами видатних діячів. Про це стало відомо з указу №629/2024.
Зеленський постановив нагородити орденом «За заслуги» II ступеня:
- Михальчука Сергія Євгеновича – кінооператора.
Зеленський постановив нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:
- Бадоєва Алана – режисера, сценариста;
- Коваленко Алісу – режисерку;
- Пілунського Ярослава – оператора-постановника;
- Ризоля Святослава Леонідовича – продюсера;
- Федінчика Андрія – актора театру, кіно та дубляжу.
Зеленський постановив нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
- Вітовську-Ванцу Ірму – акторку театру і кіно, телеведучу.
Зеленський надав звання «Народний артист України»:
- Капінос Інні – акторці театру і кіно;
- Саніну Олександру – кінорежисерові, актору, операторові, продюсеру.
Зеленський надав звання «Заслужений діяч мистецтва України»:
- Сеітіблаєву Ахтему – акторові театру і кіно, режисеру.
Зеленський надав звання «Заслужений працівник культури України»:
- Різолю Андрію – кінопродюсерові.
Нагадаємо, що сьогодні, 14 вересня, відзначається День українського кіно. Це свято є важливою подією в культурному житті країни.
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