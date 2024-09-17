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17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сонячна і тепла погода – зима буде холодною
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна думати про негативне

Сьогодні, 17 вересня, День працівників цивільного захисту, День працівника страхового ринку України, Всесвітній день поширення інформації про синдром Кліфстра. Віряни вшановують пам'ять святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові.

День працівників цивільного захисту

17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято було встановлено для вшанування працівників, які займаються захистом населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Історія цього свята почалася 2004 року, коли було скасовано День працівників пожежної охорони та День рятівника, і замість них встановлено єдине свято – День працівників цивільного захисту. Проте 2008 року було вирішено відновити День рятівника, який знову став офіційним святом.

День працівника страхового ринку України

17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це професійне свято було встановлено 1993 року, хоча спочатку воно не мало офіційного статусу. Метою цього дня є вшанування працівників страхового ринку, які забезпечують фінансову стабільність та захист громадян і підприємств від різних ризиків. Це свято є нагодою висловити подяку всім, хто працює у сфері страхування, за їхню важливу роботу. Вони допомагають людям відчувати себе більш захищеними та впевненими у майбутньому.

Всесвітній день поширення інформації про синдром Кліфстра

17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про синдром Кліфстра, рідкісне генетичне захворювання. Синдром Кліфстра викликається мутаціями у гені EHMT1 і характеризується затримкою розвитку, інтелектуальними порушеннями, гіпотонією (зниженим м’язовим тонусом), а також характерними рисами обличчя.

Люди з цим синдромом можуть мати проблеми з мовленням, поведінкові труднощі та інші медичні ускладнення.

Яке сьогодні церковне свято

17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

17 вересня у церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові. Вони жили у II столітті в Римі за часів імператора Адріана. Софія була благочестивою вдовою, яка виховувала своїх дочок у любові до Бога. Її дочки носили імена головних християнських чеснот: Віра, Надія і Любов. Вони відкрито сповідували свою віру в Христа, що привернуло увагу імператора.

Імператор Адріан наказав привести їх до себе і намагався переконати їх відректися від християнства, але вони залишалися непохитними. За це їх піддали жорстоким мукам: палили на залізній решітці, кидали у розпечену піч і в казан з киплячою смолою. Проте, завдяки Божій силі, вони залишалися неушкодженими. Софія була змушена дивитися на страждання своїх дочок, але вона проявила незвичайну мужність і підтримувала їх у вірі. Після смерті дочок, Софія поховала їх і через три дні померла біля їхньої могили.

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Що не можна робити 17 вересня

  • Забороняється ходити по росі босоніж.
  • Не можна думати про негативне.
  • Жінкам не слід займатися хатніми справами.

Народні прикмети і традиції

  • Листя почало активно опадати – вже починайте готуватися до похолодання;
  • журавлі у вирій летять – на Покрову чекайте на мороз;
  • холодна і дощова погода – до ранньої весни
  • сонячна і тепла погода – зима буде холодною.

Пам’ятні дати 17 вересня

  • 598 рік – нідерландські моряки відкривають Маврикій;
  • 1631 рік – війська Католицької ліги розбивають протестантів біля Лейпцига
  • 1678 рік – за Нівегенським договором Франція та Іспанія повертають одна одній раніше завойовані території;
  • 1787 рік – Конституційний конвент у Філадельфії ухвалює нову Конституцію США;
  • 1834 рік – професора Михайла Максимовича затверджують на посаді ректора Київського університету св. Володимира;
  • 1919 рік – оприлюднюють відозву головного отамана військ УНР Симона Петлюри до населення соборної України з викладом основних положень програми уряду УНР;
  • 1924 рік – у Женеві відкривають першу у світі приватну міжнародну школу, в якій на той час навчалося 8 учнів;
  • 1944 рік – союзники розпочинають Голландську повітряно-десантну операцію, наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії;
  • 1989 рік – у Чернівцях розпочинається І Республіканський фестиваль української пісні «Червона рута»;
  • 1991 рік – створюють Кабінет Міністрів України;
  • 2003 рік – на острові Бирючий відбувається зустріч президентів України та Росії Леоніда Кучми та Володимира Путіна, на якій вони, зокрема, обговорили питання морського кордону в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Іван, Ілля, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов, Надія, Олександра.

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Теги: свята релігія свято українці православна церква церква Україна

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