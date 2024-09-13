Буданов подарував Тімоті Снайдеру особливий подарунок

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов поспілкувався з професором Єльського університету, відомим істориком та дослідником тоталітаризму Тімоті Снайдером

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов і професор Єльського університету, відомий історик і дослідник тоталітаризму Тімоті Снайдер обговорили питання російсько-української війни, майбутнє Європи та української нації у сімʼї європейських народів. Про це ідеться в повідомленні ГУР.

На початку зустрічі Буданов відзначив упевнене володіння професором українською мовою, яку Снайдер вивчив лише за рік.

Своєю чергою науковець висловив захоплення окремими операціями української воєнної розвідки, зокрема щодо нейтралізації російського Чорноморського флоту.

Буданов і Снайдер торкнулися стратегічних питань, повʼязаних з російсько-українською війною, майбутнім Європи та української нації у сімʼї європейських народів.

Буданов попросив професора поставити автограф на одній з найбільш фундаментальних книг його авторства фото: ГУР

Наприкінці зустрічі начальник ГУР попросив професора поставити автограф на одній з найбільш фундаментальних книг його авторства – «Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь».

Науковець висловив захоплення окремими операціями української воєнної розвідки, зокрема щодо нейтралізації російського Чорноморського флоту фото: ГУР

Також Буданов подарував Снайдеру зменшену модель вже легендарного дрону Magura V5, який нейтралізував Чорноморський флот РФ.

Нагадаємо, українські дрони можуть вражати об'єкти в Росії на відстані до 1800 км. Інфраструктура РФ, яка працює на війну, буде зазнавати втрат. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у Facebook. Буданов наголосив, що безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють фахівці, зокрема і представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти Росії на відстані до 1800 км.

До слова, переламу у війні з Росією ще немає, але він уже поряд. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю письменнику Сергію Жадану для «Радіо «Хартія».