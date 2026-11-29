90-річний Петро та та 86-річна Параска Гаврилюки – найстарше подружжя у селі Великі Телковичі на Рівненщині. Їхня спільна історія почалася ще в шкільні роки. Тоді вони вподобали одне одного, а коли Петро пішов до армії, підтримували стосунки листами. Про це йдеться у сюжеті «Суспільного», інформує «Главком».

«До армії ми трошки зналися, писали письма одне до одного вже в армію, як пішов», – пригадує Петро.

Невдовзі пара побралася. Разом вони вже 65 років, а кохають одне одного майже сім десятиліть. За цей час виховали чотирьох дітей, двоє з яких нині живі. Подружжя радіє онукам і правнукам, а Параска зізнається, що саме родина – її найбільше щастя.

Попри поважний вік, Гаврилюки не полишають господарства. У дворі тримають кабанчика та курей, доглядають город і сад. Дерева, які й досі ростуть біля будинку, Петро посадив власноруч понад пів століття тому.

Чоловік і нині знаходить собі роботу: може щось полагодити, обрізати дерева чи обкопати їх. Параска порається біля птиці та господарства. Кажуть, якщо є потреба, то впораються самі й не звикли сидіти без діла.

Параска Іванівна називає свій шлюб щасливим і не шкодує про зроблений колись вибір.

Історія подружжя Петра та Параски Гаврилюків з Рівненщини, які в парі майже 70 років

«Окрім нього, мені нікого кращого не було б», – каже жінка.

Подружжя зізнається: і тепер можуть посперечатися, але швидко знаходять спільну мову. А ще не втрачають почуття гумору. Петро жартує про те, що іноді після чарки горілки може отримати на горіхи від дружини, а Параска сміється у відповідь.

Нагадаємо, Людмила та Леонід Ризняк зареєстрували шлюб у Києві, вирушивши до РАЦСу з власного помешкання, куди напередодні влучив російський безпілотник.

До слова, український актор Віталій Борисюк розкрив секрет міцного шлюбу з артисткою Ольгою Сумською. Зіркова пара разом уже понад 35 років. За словами Віталія Борисюка, їхнє кохання з Ольгою Сумською – це подарунок Бога. Він зазначив, що якщо любов справжня, вона не зникає. «Ну, це зверху все. Це Бог подарував таке щастя. Тому ми вже більше 35 років разом. І ви знаєте, якщо воно є всередині, в серці, то воно є з обох сторін. І завжди треба це підтримувати», – сказав він.