Україна та Чехія підписали угоду про створення центру повернення біженців

Країни підписали меморандум про співпрацю між вищими навчальними закладами двох країн

Київ і Прага 5 травня підписали угоду про створення Центру єдності України (Unity Hub) у Чехії. Про це на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив чеський прем'єр Петр Фіала, передає «Главком».

«Сьогодні підписано спільну декларацію, буде відкрито Центр української єдності у Чехії. Я вірю, що це допоможе інтеграції українців у Чехії, а також допоможе їм повернутися на батьківщину, коли прийде час», – сказав він.

Підписи під документом поставили віцепрем'єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов і перший віцепрем'єр, міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Крім того, був підписаний меморандум про співпрацю між вищими навчальними закладами двох країн.

Нагадаємо, у столиці Естонії Таллінні з травня завершать співробітництво, в рамках якого компенсували витрати на житло і послуги перекладу для українських біженців, які отримали тимчасовий захист. Про це повідомляє естонський мовник ERR, передає «Главком».

До слова, війна незворотно змінила українське суспільство, загостривши відчуття несправедливості та злоби. Одним із джерел таких емоцій, як вважається, є українці, які знаходяться за кордоном. Утім близько 90% громадян України ставляться нейтрально або позитивно до біженців. Про це говорить соціолог, доктор філософських наук, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології та професор кафедри соціології університету «Києво-Могилянська Академія» Володимир Паніотто.

До слова, майже половина українських біженців у Фінляндії планує тут залишитися, 90% задоволені життям у країні, а кожен третій вже знайшов роботу. Такі дані дослідження, що його провів соціолог, член правління Товариства українців у Фінляндії Арсеній Свинаренко на замовлення Міністерства внутрішніх справ. У проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком», фахівець розповів, чому українці, котрі опинилися у Фінляндії після повномасштабного вторгнення, не збираються повертатися додому.