Зеленський проведе закриту зустріч з Папою Римським

Президент та перша леді вже привітали Лева XIV зі сходженням на престол

Папи Римський Лев XIV після церемонії інавгурації проведе приватну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Зеленський та перша леді вже привітали Лева XIV зі сходженням на престол.

Зазначимо, що у своїй промові Папа згадав про Україну і справедливий мир. Понтифік зазначив, що очікуються перемовими для миру, довготривалого миру і справедливого миру.

Нагадаємо, Роберт Превост сьогодні офіційно став новим Папою Римським. Він отримав ім'я Лев XIV. 69-річний Превост став 267 Папою. Він перший представник США на святому престолі.

Раніше, під час Ювілею Східних Церков у Ватикані, він привітав вірян східного обряду та наголосив на важливості збереження їхніх духовних традицій. Він також закликав молитися за справжній мир, «який є примиренням, прощенням і мужністю перевернути сторінку та почати все заново». Папа Лев XIV рішуче висловив свою прихильність «зробити все можливе для того, щоб встановився мир». Зокрема, він підтвердив готовність Святого Престолу зробити все можливе, «щоб допомогти ворогам зустрітися лицем до лиця, поговорити один з одним», вести діалог, «щоб народи всюди могли знайти надію і знову віднайти… гідність миру».