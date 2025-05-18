Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський проведе закриту зустріч з Папою Римським

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський проведе закриту зустріч з Папою Римським
скрін із відео

Президент та перша леді вже привітали Лева XIV зі сходженням на престол

Папи Римський Лев XIV після церемонії інавгурації проведе приватну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Зеленський та перша леді вже привітали Лева XIV зі сходженням на престол.

Підписуйтеся на Telegram-канал «Главкома»

Зазначимо, що у своїй промові Папа згадав про Україну і справедливий мир. Понтифік зазначив, що очікуються перемовими для миру, довготривалого миру і справедливого миру.

Нагадаємо, Роберт Превост сьогодні офіційно став новим Папою Римським. Він отримав ім'я Лев XIV. 69-річний Превост став 267 Папою. Він перший представник США на святому престолі.

Раніше, під час Ювілею Східних Церков у Ватикані, він привітав вірян східного обряду та наголосив на важливості збереження їхніх духовних традицій. Він також закликав молитися за справжній мир, «який є примиренням, прощенням і мужністю перевернути сторінку та почати все заново». Папа Лев XIV рішуче висловив свою прихильність «зробити все можливе для того, щоб встановився мир». Зокрема, він підтвердив готовність Святого Престолу зробити все можливе, «щоб допомогти ворогам зустрітися лицем до лиця, поговорити один з одним», вести діалог, «щоб народи всюди могли знайти надію і знову віднайти… гідність миру».

Читайте також:

Теги: Папа Римський Володимир Зеленський Олена Зеленська Ватикан Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роберт Превост став кардиналом тільки у 2023 році
Новий Папа Римський офіційно зійшов на престол
Сьогодні, 12:08
Стало відомо, чи поїде Зеленський на інавгурацію Папи Римського
Стало відомо, чи поїде Зеленський на інавгурацію Папи Римського
Вчора, 18:50
У Штатах продають будинок, де малим жив Папа Римський: ціна вражає
У Штатах продають будинок, де малим жив Папа Римський: ціна вражає
Вчора, 01:20
Глава Української греко-католицької церкви привітав Папу Римського з обранням
Папа Лев XIV отримав списки українських військовополонених
15 травня, 15:17
Єпископ УГКЦ Микола Бичок є наймолодшим кардиналом
Римо-католицький єпископ оцінив шанси українця стати новим Папою
28 квiтня, 12:53
Прикрасу покладуть у труну до Франциска
Каблучку Папи Римського буде знищено молотком: подробиці історичної церемонії
23 квiтня, 11:11
Папа Римський Франциск помер у віці 88 років
Папа Франциск стане першим понтифіком за понад століття, похованим за межами Ватикану
21 квiтня, 15:39
За словами предстоятеля ПЦУ, понтифік прагнув допомогти українцям досягнути миру
Епіфаній пригадав останні слова Папи Римського про Україну
21 квiтня, 13:52
Після смерті Папи Римського кардинали з усього світу збираються у Сикстинській капелі для проведення конклаву
Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів
21 квiтня, 11:33

Політика

Зеленський проведе закриту зустріч з Папою Римським
Зеленський проведе закриту зустріч з Папою Римським
Нардеп Гончаренко після скандалу з переодяганням продовжив атаку на ТЦК
Нардеп Гончаренко після скандалу з переодяганням продовжив атаку на ТЦК
Зеленський і Венс вперше зустрілися після скандалу в Білому домі
Зеленський і Венс вперше зустрілися після скандалу в Білому домі
«Імперії завжди падають». Зеленський вшанував пам’ять жертв депортації кримських татар
«Імперії завжди падають». Зеленський вшанував пам’ять жертв депортації кримських татар
«Путін робить вас недолугим правителем найпотужнішої держави світу». Ярош емоційно звернувся до Трампа
«Путін робить вас недолугим правителем найпотужнішої держави світу». Ярош емоційно звернувся до Трампа
Зеленський та перша леді прибули на інавгураційну месу Папи Лева XIV
Зеленський та перша леді прибули на інавгураційну месу Папи Лева XIV

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 травня: ситуація на фронті
150K
Нові погрози Кремля: Медведєв розповів, що буде у випадку невдалих переговорів
133K
Рубіо після розмови з Лавровим зробив заяву про припинення вогню
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 травня 2025
34K
«Нелюди вирішили поховати». Тренерка з РФ прокоментувала скандал навколо російських фігуристів
12K
Синоптикиня Діденко дала прогноз, коли очікувати потепління

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Сьогодні, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
Вчора, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua